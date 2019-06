V sobotu se konají Berounské Letorosty

Beroun – Chcete si poslechnout dobrou muziku? V tom případě přijďte na letošní ročník hudebního festivalu Berounské Letorosty Restart, který se koná v Autokempu Na Hrázi. Pod svou taktovku si je letos vzal frontman skupiny Moped 56 Vojta Hubinger. Hudební program zahájí kapela No Heroes. Dále vystoupí kapely K2, Moped 56, Miloš DoDo Doležal, The Fialky, AC/DC revival a Support Lesbiens. Celým večerem vás bude provázet moderátor Petr Kolár. Areál se pro vás otevře od 11 hodin. Od té doby si můžete užívat doprovodný program a bohaté občerstvení. Vstupné je 100 korun, děti do 15 let zdarma.