Všeradice, rodiště M. D. Rettigové

Všeradice – Galerie a muzeum Magdalény Dobromily Rettigové ve Všeradicích se nachází v areálu zámeckého dvora. V přízemí je stálá interaktivní výstava věnovaná životu a dílu všeradické rodačky, buditelky a spisovatelky Magdalény Dobromily Rettigové. V prvním patře se nachází expozice Jak se žilo na vesnici a ve druhém patře vystavují svá díla současní umělci. Až do září zde můžete vidět práce, které vznikly na mezinárodním Art sympoziu. Otevřeno je úterý až pátek od 10 do 16 hodin. O víkendech od 11 do 17.