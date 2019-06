Beroun – Pro všechny výtvarně zručné nadšence či skupiny běží do 30. června výtvarná soutěž pro veřejnost, která má letos téma sté výročí republiky. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo má zájem. Jedinou podmínkou účasti je, že bude výsledné dílo ve 3D, tedy bude plastické, jinak se uměleckým představám meze nekladou. Soutěžní práce můžete nosit do Muzea berounské keramiky. Práce budou pak během srpna vystavené v muzeu, kde o nich budou návštěvníci hlasovat.