Specializovaná organizace chovatelů koček ve Zdicích uspořádá v sobotu 20. října a v neděli 21. října svoji již osmnáctou mezinárodní výstavu.

V odpoledních hodinách budou nejkrásnější vybraná zvířata soutěžit o titul Best In Show, Best In Category a Vítěz výstavního dne.

Zájemcům, kteří se chystají navštívit oba dny, bude nabídnuto zvýhodněné vstupné.