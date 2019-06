Začíná festival Stranou

Beroun – Od zítra do soboty 9. června běží jedenáctý ročník festivalu Stranou, který přibližuje tvorbu evropských básníků. Festival začíná od 18 hodin vernisáží kreseb Inge Koskové v Jiné kávě. Ve středu si budete moci poslechnout v Muzeu Českého krasu od 17 hodin čtení českých, polských, rakouských, rumunských a slovinských básníků. Ve čtvrtek se pak program přesouvá do Prahy, aby pak v pátek v 10 hodin zamířil do knihovny v Tetíně. Festival končí v sobotu na Krakovci.