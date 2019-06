Zajděte si na Městskou horu

Beroun – Pokud nevíte, co dnes podniknout se svými dětmi, můžete zajít třeba do lesoparku Městská hora v Berouně. Ty zde mohou využít dětská hřiště plná atrakcí, jako jsou průlezky nebo houpačky. Součástí parku je take naučná přírodopisná stezka, která vás zavede až na vrcholu Městské hory, kde se nachází opravená rozhledna z roku 1936. Nejzajímavější věcí na celém parku je bezpochyby zdejší medvědárium, jehož obyvatelé představují symbol města. (sva)