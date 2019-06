Zažijte indiánské léto na táboře

Berounsko – Léto je téměř za rohem, do prázdnin zbývá několik dní a vy stále nemáte pro své děti vybraný letní tábor? Nebo vám něco vlezlo do harmonogramů a vy musíte přehodnotit rodinnou dovolenou? Možná právě Vám pomůže tip na tábor. Několik posledních míst zbývá na čtrnáctidenní letní tábor v Litoradlicích, který se koná od 30. června do 14. července. Podrobnější informace s přihláškou naleznete na stránkách ltstrelaberoun.webnode.cz