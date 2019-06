Žebrák naposledy otevře

Žebrák - Zřícenině hradu Žebrák končí návštěvnická sezona. Poslední šanci, kdy se ještě letos můžete na tuto dominantu berounského regionu přijít zblízka podívat je o víkendu 14. a 15. října. Otevřeno bude od 10 do 16 hodin. Po neděli se pak hrad uzavře na celou zimu, až do 31. března. Žebrák je zřícenina původně šlechtického hradu pánů Zajíců z Valdeka nedaleko něj stojí mladší hrad Točník, který je pro návštěvníky do konce října o víkendech ještě otevřený. Pouze 14. 15. října má zavřeno. Po zimě pak zahájí sezonu opět až 2. března.