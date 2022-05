Smršťovací fólii naposledy opustil severočeský pivovar Svijany. Místo ní své plechovky posílá do světa v papírovém TopClipu. Do držáku zatím pivovarníci vkládají plechovky ručně, mezitím pivovar investuje deset milionů korun do nové linky. Po spuštění papírové obalovny ušetří svijanští řádově tisíce tun plastu ročně. „Už nyní jsme se zbavili devíti tun, kdy naše balení bez smršťovací fólie posíláme do řetězce Lidl,“ popsal ředitel Svijan Roman Havlík.