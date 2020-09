KDY: 2. září 8:00

KDE: Městská knihovna Beroun

Nově bude každou první sobotu v měsíci otevřena dopoledne i pobočka na Sídlišti. Na dospělé čeká knihovna i studovna v pondělí, středu a čtvrtek od 8 do 18 hodin, v pátek od 8 do 15 a v sobotu od 9 do 12. Děti mohou přijít v podělí od 8 do 18 hodin, ve středu a ve čtvrtek od 12 do 17 a v pátek od 12 do 15 hodin. Pobočka Sídliště je otevřena každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 18 hodin, středu od 12 do 18, čtvrtek a pátek od 8 do 11 a od 12 do 15 hodin. A zmíněnou první sobotu v měsíci mezi devátou hodinou a polednem.