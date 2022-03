V americkém Národním úřadu pro letectví a vesmír (NASA) měli tento týden důvod k oslavě. Americký astronaut Mark Vande Hei, který aktuálně působí na ISS, totiž vytvořil nové americké prvenství. Konkrétně v délce pobytu ve vesmíru. Na ISS už strávil více než 340 dní, což je déle, než to zvládl jakýkoliv jiný Američan (celosvětový rekord drží Rus Valerij Polyakov, který v kosmu pobýval na jeden zátah 437 dnů).

Jenže radost z úspěchu až dosud kalila obava, že Vande Hei možná bude muset na ISS zůstat mnohem déle, než bylo v plánu - nebo že tam dokonce bude navždy ponechán svému osudu. Nejistotu vyvolal konflikt na Ukrajině.

Vande Hei se má na Zem vracet 30. března. Podle plánu ho má zpátky na planetu dopravit ruská kosmická loď. Až do 24. února letošního roku tento plán nikdo nepovažoval za nějak komplikovaný. Pak ovšem Rusko zaútočilo na Ukrajinu. A vztahy mezi zemí ovládanou Vladimirem Putinem a Spojenými státy citelně ochladly. A to do takové míry, že se v základech otřásla i dlouholetá spolupráce ruského a amerického kosmického úřadu.

Stanici odpojíme, vyhrožuje Rusko

Zemětřesení ve vztazích způsobil generální ředitel ruské vesmírné agentury Dmitrij Rogozin. Ten na sociálních sítích varoval Spojené státy a Evropskou unii před nebezpečným dopadem zaváděných protiruských sankcí na správu Mezinárodní vesmírné stanice. Podle jeho vyjádření stanici udržují ve vesmíru ruské motory a bez nich hrozí zřícení zařízení na zem.

Rogozin navíc nezapomněl při svých výhružkách zmínit ani astronauta Vande Heie a jeho bezpečný návrat domů. „Rogozin a jeho agentura naznačili, že Rusko může odpojit ruský modul od stanice, čímž by Vande Hei zůstal odříznutý od možnosti vrátit se domů," připomíná stanice NBC.

Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле

Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер, дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет — РОГОЗИН (@Rogozin) February 24, 2022

Hrozba, že by nový americký rekordman už navždy zůstal uvězněný v prostorách ISS, se ale nakonec naštěstí nevyplní. Zástupci NASA totiž uvedli, že Rogozinovy výhružky byly plané. „Můžu vám s jistotou říci, že se Mark vrátí domů. Jsme neustále v kontaktu s ruskými kolegy," potvrdil pro BBC manažer NASA pro Mezinárodní vesmírnou stanici Joel Montalbano.

Mark Vande Hei tak z vesmírné stanice odstartuje i se dvěma ruskými kolegy podle původního plánu a všichni přistanou v Kazachstánu.