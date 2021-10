Po Zemi zřejmě budou znovu chodit mamuti, respektive kříženci mamutů se slony. Tým vědců, který chce zvířata přivést na svět, nyní opravdu získal na projekt peníze. Díky nim se podle vyjádření vědců plán stal realitou a první mláďata by mohla "vzniknout" už za čtyři až šest let.

Umělecké zobrazení skupiny mamutů srstnatých ve volné přírodě. Díky současnému projektu vědců z Harvardu by se identicky vyhlížející hybrid mamuta a slona měl do přírody vrátit. | Foto: Wikimedia Commons, Charles R. Knight, volné dílo

Nejen v učebnicích dějepisu, ale i ve volné přírodě, by lidé do několika let mohli vidět mamuty. Takový je plán vědců z prestižního Harvardu. Chtějí totiž přivézt k životu křížence, který bude na první pohled k nerozeznání od před tisíci let vyhynulých mamutů srstnatých.