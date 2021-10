Velikostí trumfne i současnou největší jachtu světa, kterou vlastní královská rodina z arabského emirátu Abú Zabí. Singapurský podnikatel plánuje postavit skutečnou mega jachtu. Loď Earth 300 dlouhá tři sta metrů však bude víc, než jen luxusní hračkou pro vyvolené. Plavidlo má totiž sloužit jako unikátní výzkumné centrum, které nemá na světě obdobu. „Předběžný návrh vzhledu lodi je elegantní a odvážný. Nabídne třináct pater, v nichž se budou nacházet dvě desítky vědeckých laboratoří. Odborníci v nich budou vyhodnocovat data nasbíraná při plavbách a pomocí nich se budou snažit přijít s řešeními, která pomohou zmírnit klimatickou krizi," nastiňuje CNN.

Zakladatele společnosti Earth 300 Aarona Oliveru inspiroval k projektu unikátního plavidla nedávný boom zájmu o koupi "super jachet", tedy extrémně velkých a luxusních lodí, s minimální délkou pětadvacet metrů a profesionální posádkou. „Dramatický nárůst zájmu o tento symbol bohatství nastal v době pandemie. Nejbohatší lidé světa si chtěli vychutnat soukromí a sociální izolaci v té nejluxusnější podobě. Objednávky na super jachty se jen hrnuly," připomíná CNN.

Jenže jakkoliv jsou super jachty ohromující, představují taktéž extrémní zátěž pro životní prostředí. „Podle výpočtu odborníků z Indiana University jedna super jachta s permanentní posádkou, přistávací plochou pro vrtulník, ponorkou a bazény, ročně vyprodukuje sedm tisíc tun oxidu uhličitého. Podobně velkých a vybavených super jachet je na světě přibližně tři sta. Takže pokud si to člověk vynásobí, dostane ročně více než dva miliony tun oxidu uhličitého, což představuje emise vyprodukované ročně zhruba čtvrtinou zemí světa," uvádí CNN.

Taková čísla a stejně tak pohled na umírající koralové ostrovy, které viděl při potápění, přivedla Aarona Oliveru k myšlence postavit skutečnou mega loď, která bude přesným opakem současných super jachet. Nejenže nemá produkovat žádné emise, navíc nebude sloužit pouze úzké hrstce vyvolených a jejich přátel, ale vědeckému výzkumu. Na palubě se podle plánů mají sejít největší odborníci na klima. „Proč nevzít nejbohatší lidi světa, nepropojit je s nechytřejšími vědci na Zemi a nedovolit jim v přímém přenosu zažít, co se v současnosti s naší planetou děje? Bohatí lidé si možná mohou koupit cokoliv, co chtějí, ale rozhodně si nekoupí nový pohled na současný svět," vyjádřil se Olivera.

Ve dvaadvaceti laboratořích se má podle Olivery vytvořit jedinečná atmosféra. „Představte si Silicon Valley, firmu SpaceX, luxusní středisko Davos a olympijské hry dohromady," popsali mentální ovzduší na lodi zástupci společnosti Earth 300 v tiskové zprávě.

Milion za kajutu

Na futuristicky vypadající lodi se tak mají sejít vědci a lidé, kteří jim mohou poskytnout prostředky pro další výzkum. „Kapacita plavidla bude 425 osob, přičemž většina míst bude patřit posádce o 165 lidech, a sto šedesáti vědcům," uvádí CNN. Mezi těmito vědci budou především odborníci na světové oceány, klima či vesmír.

Na loď se podle Olivery dostane také dvacet vybraných studentů a dvacítka expertů na různé další oblasti života. Půjde o ekonomy, inženýry, umělce, aktivisty či politiky, kteří mají v diskuzi přinášet nové pohledy na svět. „Jedinými platícími hosty budou bohatí turisté, kteří obsadí dvacítku VIP apartmánů. Náklady na osobu se budou pohybovat kolem milionu dolarů. Výdělek z ubytování ve VIP kajutách poputuje na financování výzkumu na lodi," nastiňuje fungování celého projektu CNN.

Logikou všeho tedy je, aby bohatí lidé místo do vlastních super jachet, které ničí životní prostředí, investovali peníze do pobytu na opravdové luxusní mega jachtě. Všechny finance následně budou použity pro vědecký výzkum uskutečněný na stejném plavidle. Nejbohatší lidé světa se navíc osobně dostanou do kontaktu s vědci a jejich projekty a existuje tedy šance, že budou bádání podporovat i nadále.

Olivera doufá, že se na lodi objeví také slavné osobnosti. „Na mém seznamu jsou "obyvklí podezřelí" - Elon Musk, Michelle Obamová, Greta Thunbergová," vyjádřil se pro CNN.

Šanci dostat se na mega jachtu do luxusních kajut ale podle něj budou mít i lidé, jejichž jména nejsou tak slavná a bankovní konta tak naplněná. Konkrétně půjde o inspirativní lidi z celého světa, výsledky jejichž činnosti v jakékoliv oblasti života jsou natolik výrazné, že si pobyt na lodi jednoduše zaslouží. Tito hosté nebudou muset za kajutu platit. „Na palubu se tak dostanou i lidé, kteří by si zaplacení místa nemohli dovolit ani za milion let. Tímto způsobem chceme celý projekt demokratizovat," slíbil Olivera.

Aktuálně je hotový návrh lodě a jejího vybavení, startup Earth 300 již získal několik významných mezinárodních partnerů, například společnost IBM. Nyní tvůrci projektu hledají další společníky a investory. Termín zahájení stavby lodě zatím není stanoven, Olivera ale doufá, že vypluje ještě v tomto desetiletí. „Myslím, že reálný je pro nás rok 2025," uvedl Olivera.

Plovoucí počítač

Vzhledem k účelu plavidla se na něm má nacházet nejen luxusní, ale zejména velmi moderní technologické vybavení. „Olivera doufá, že se na plavidle objeví kvantový počítač, technologie, která zatím není komerčně dostupná, ale v současnosti je předmětem experimentálních studií, vyvíjených společnostmi jako Google a IBM," píše CNN.

Plánem je, aby loď poháněla systeticky připravená "zelená" paliva a aby neprodukovala žádné emise. „Z tohoto důvodu bude loď vybavena i moderním typem jaderného reaktoru, založeného na roztavených solích, který nijak nezatíží planetu. Díky němu bude moct jachta zůstat na moři neomezeně dlouho a bude zcela energeticky soběstačná," zmiňuje CNN.

Stejně jako kvantový počítač, ani plánovaný typ jaderného reaktoru zatím neexistuje. Několik společností se jej ale už pokouší vyvinout.