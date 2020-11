Právě v tomto momentu je pod velmi pozorným a trpělivým dohledem Hubbleova teleskopu. Americká vesmírná agentura NASA k ní hodlá příští rok poslat sondu. Ne snad, že by si potřebovala vylepšit rozpočet - kdyby se jí podařilo planetku prodat, přišla by si podle odhadů na 10 trilionů dolarů, to je číslice deset a ještě dalších osmnáct nul za ní – planetka je hodně zajímavá i z čistě vědeckého pohledu. Mohla by přinést například rozluštění tajemství roztaveného jádra Země.

Původně měla sonda odstartovat o rok později a na orbitu Psyche se dostat v roce 2030, NASA nakonec rozhodla o dřívějším startu. Sondě to umožní letět po kratší a rychlejší dráze, stačit bude jen jeden gravitační manévr u Marsu a zároveň se tím sníží celkové náklady mise. Z mysu Canaveral ji do vesmíru dopraví raketa SpaceX Falcon Heavy. U planetky zaparkuje v roce 2026. Minulý týden zveřejněná studie v The Planetary Science Journal misi NASA ke kovové planetce a planetku samotnou popisuje podrobněji.

Psyche je nejhmotnějším objektem pásu asteroidů. Přesné složen planetky není známé, vědci se pouze domnívají, že objekt je železoniklový. Zároveň předpokládají, že by objekt mohl být bývalým jádrem rané planety o velikosti Marsu, která ztratila svůj plášť a kůru během kolizí s dalšími vesmírnými objekty při formování Sluneční soustavy před čtyř a půl miliardami let. Mise k Psyche by většinu těchto nejasností měla objasnit. Pozorování a experimenty Hubbleova teleskopu pomohly vědcům pochopit některé její vlastnosti.

Planetka by měla být prorezlá

„Podívali jsme se, jakým způsobem odráží světlo z ultrafialové části spektra,“ vysvětlovala CNN vedoucí autorka studie a planetární vědkyně ze Southwest Research Institute Tracy Beckerová. Záření se od povrchu Psyche odráželo velmi podobně, jakým železo odráží sluneční světlo. Zároveň analýza odraženého záření naznačila, že kovy planetky buď v minulosti, nebo v průběhu svého putování kolem Slunce, interagovaly s kyslíkem a tzv. kosmicky zvětrávaly. Jednoduše řečeno, planetka by měla být pěkně prorezlá.

Zda tomu tak opravdu je, se dozvíme v roce 2026. Od ledna tohoto roku by sonda Psyche měla po dobu 21 měsíců začít kolem planetky Psyche kroužit. „Mapovat, snímkovat a zkoumat ji budeme na dálku,“ potvrdila další planetární vědkyně a řídící výzkumnice mise Lindy Elkins-Tanton z Arizonské státní univerzity pro CNN. Škola na přípravě mise s NASA velmi úzce spolupracuje. Mise bude zcela první, která povrch planetky vyfotografuje, dosavadní snímky byly pořizovány jen pozemskými teleskopy, proto známe planetku jako rozmazaný bílý obláček. Vědci plánují, že snímky budou zveřejňovat skoro on-line.

„Celý svět se bude moci podívat na Psyche ve stejnou dobu jako my, poškrábat se na hlavě a říct si: Co to sakra je?“ Lidé si podle ní tak sami budou dělat nejrůznější měření a vytvářet hypotézy a pak zjistit, zda byly pravdivé, protože mise by je měla všechny zodpovědět. Odpověď na všechny tyto otázky by nám pak podle výzkumnice měli pomoci porozumět, „co všechno bylo na začátku přidáno do koláče“, tedy z čeho a jak vznikla naše Země.

„Má opravdu Psyche v sobě kyslík? Nebo snad dokonce další prvky? Síru? Draslík? Prozradí nám planetka něco o teplotách a tlacích, při kterých vznikala. Prozradí nám svoji původní velikost? A co vše z ní je součástí naší planeta? Jednu věc můžeme jistě říci již nyní. Psyche nás překvapí. Všechno, co si nyní myslíme, bude nejspíš špatně,“ domnívá se vědkyně.

10 trilionů dolarů za kovy

Hodnota planetky – tedy cena jejích kovů – byla v roce 2017, kdy byla mise oznámena, odhadnuta samotnými vědci na 10 trilionů dolarů. Od té doby diskuse na téma těžby nerostů na planetách a dalších vesmírných tělesech sice pokročila, ale stále je pouze v rovině sci-fi. Podle vědců z mise Psyche není v žádném případě vyhodnocení rentability eventuální těžby jejich prioritou. Důvod je jednoduchý. Je to totiž absolutně předčasné, nedisponujeme zatím žádnou technologií, která by nám umožnila cokoliv ze Psyché přivést na Zemi.

„Je ale zábavné přemýšlet nad tím, kolik by kus kovu o velikosti státu Massachusetts vlastně stál. Je ale třeba si uvědomit, že kdyby se nám nakonec podařilo dostat jeho nerostné bohatství na Zemi, zničily bychom si kompletně naše trhy. Ta suma je vyšší než celkové dnešní bohatství Země,“ vysvětlila Elkins-Tanton. Podle ní zároveň existuje řada objektů blíže Zemi, které jsou pravděpodobnějšími kandidáty pro těžbu. Jednou z diskutovaných a předběžně plánovaných možností je těžba vody z asteroidů. Ta bývá vázána v různých krystalech, a aby se stala dostupnou, stačí ji jen zahřát.

Vhodné vesmírné objekty by se podle vědeckých snů mohly v budoucny stát létajícími čerpacími stanicemi pro meziplanetární cesty. „Sice i tato vize má ještě daleko do naplnění, ale líbí se mi, že ukazuje, jak silná může být lidská touha a představivost, když ji motivuje průzkum a cestování vesmírem,“ dodala Lindy Elkins-Tanton.

Kolik je 10 000 kvadrilionů dolarů?

V angličtině byla odhadovaná hodnota planetky stanovena na 10 000 kvadrilionů dolarů. Jenže Američané zapisují číslice desítkové soustavy v tzv. krátké soustavě. Podle jejich úzu se tato číslice píše tedy jako 10 000 a ještě k tomu patnáct nul. V Česku se ale používá tzv. dlouhá soustava. Číslo 10 000 000 000 000 000 000 v češtině tedy čteme jako 10 trilionů dolarů. Český kvadrilion by měl nul 24.