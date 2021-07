Dostat se na nepřátelské území pod rouškou tajemství? Od dob vývoje a zdokonalení radaru v minulém století se podobný úkol stal pro letadla téměř nemožný. Konstruktéři se ale nevzdávali naděje a tak začala americká armáda vyvíjet „neviditelná“ letadla, využívající takzvanou stealth technologii.

Co to znamená? V podstatě to, že stroje jsou obtížně zjistitelné. Zejména pak detekčními systémy jako radar či prostředky využívajícími infračervené záření. Konstruktéři u strojů zmenšují radarový odraz, a i proto mají letadla s touto technologií ostré a netradiční tvary. Typické u stealth letounů je rovněž ukrytí motorů do trupu či protiradarový nátěr.

I když v současnosti již na světě existuje stealth letadel více, třeba F-35 Lightning II, B-2 Spirit či ruská stíhačka Su-57, letoun Lockheed F-117 Nighthawk patří mezi průkopníky. „Byl vyvinut jako odpověď na požadavek zaútočit na důležité cíle bez toho, aby jej odhalil nepřátelský radar. V sedmdesátých letech minulého století umožnily nové materiály a technologie konstruktérům podobný požadavek splnit. První F-117A vzlétl 18. června 1981,“ uvádí se na webu Národního muzea Letectva Spojených států amerických.

V té době ale veřejnost ještě o existenci podobného stroje neměla ani ponětí. O vývoji letadla totiž věděli pouze zasvěcení. „Dokonce i označení letadla bylo až do konce osmdesátých let vedeno v režimu přísně tajné,“ uvádí server Defense Media Network.

Když už se ale letadlo vzhledem podobné rejnokovi objevilo na scéně, bylo jasné, že se začíná psát nová kapitola dějin. „Tento černý, ostře řezaný stroj jednoznačně proměnil způsob vedení konfliktu. A to jak ve vzduchu, tak na zemi,“ připomínají významnou úlohu letadla sourozenci Paul a Alison J. Crickmorovi v knize Nighthawk F-117 Stealth Fighter.

V operacích Pouštní štít i Pouštní bouře

I když má letadlo F-117A v názvu písmenko F, odkazující ke stíhačkám, ve skutečnosti jde o útočný letoun. V boji byl využitý v devadesátých letech minulého a nultých letech tohoto století. F-117A byly podle informace výrobce Lockheed Martin nasazeny v operacích Just Cause v Panamě, Pouštní štít, Pouštní bouře, v Jugoslávií či operacích Southern Watch a Irácká svoboda v Iráku. „V operaci Pouštní bouře tento typ zcela ovládl oblohu. Odlétal 1271 letů a v osmdesáti procentech byly mise úspěšné,“ píše Lockheed Martin.

Za léta služby americká armáda přišla o jediný F-117A. V roce 1999 byl sestřelen při leteckém bombardování území bývalé Jugoslávie NATO. „Vyšetřovatelé se domnívají, že v jeden jiskřivý moment se u protivzdušné obrany střetla kombinace improvizace a rychlého učení,“ napsaly krátce po sestřelení The New York Times.

Událost byla pro USA blamáží. Až do té doby totiž toto letadlo díky neviditelnosti média označovala za prakticky nesestřelitelné. Zatímco vedoucí představitelé amerického letectva poukazovali na kus štěstí, které podle nich jugoslávská armáda musela mít, druhá strana poukazovala na americký amatérismus a podceňování situace.

V současnosti již americké letectvo stroje F-117A nevyužívá. Ze služby je vyřadilo v roce 2008. Průkopnické stroje nahradily především stíhačky F-22 Raptor.