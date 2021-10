Když vědci zkusili nasimulovat pohyb dinosaura bez ocasu, ukázalo se, že musel zvýšit své svalové úsilí o 18 procent, aby kompenzoval nedostatek tlumícího účinku ocasu. Podle výzkumníků to dokazuje, že ocasy hrály u dinosaurů - vedle toho, že fungovaly jako jednoduchá protizávaží - také klíčovou roli při jejich pohybu.

„Poté, co jsme provedli řadu dalších simulací, při nichž jsme vyzkoušeli těžší i lehčí ocasy nebo dokonce vůbec žádné, jsme přesvědčivě prokázali, že dinosauři používali vrtění ocasem jako prostředek k řízení momentu hybnosti při chůzi,“ vysvětlil Bishop.

Zatímco předchozí simulace lokomočního pohybu (tedy prostorového pohybu pomocí svalové činnosti) dinosaurů považovaly ocas za protiváhu přední části těla zvířete s tím, že jednotlivé části těla považovali vlastně za jedinou tuhou entitu, nyní vědci vzali do úvahy také axiální pohyby jednotlivých částí těla, tedy jejich schopnost točit se vzhledem k ose těla. Chtěli tak zjistit, jaký vztah byl mezi "pohybem celého zvířete a jeho morfologií, neuromuskulární kontrolou a výkonem" a jak na sebe tyto faktory vzájemně působily.

Na tomto základě pak vědci vyvinuli počítačovou simulaci pohybu dinosaura Coelophysis bauri - malého masožravého teropoda, který žil zhruba před 220 miliony let a lovil hmyz, ještěrky a mláďata dávných předků krokodýlů.

Podle modelu mohou nelétaví běhaví ptáci běžet rychlostí až 2,62 m/s, což odpovídá tomu, co víme o Tinamě argentinské.

Nový výzkum nyní vnesl do této záhady trochu světla: naznačuje, že ocas hrál zřejmě klíčovou roli při jejich pohybu, kdy vyvažoval jejich vzpřímenou figuru. To znamená, že při chůzi jím dinosauři elegantně pohybovali ze strany na stranu a při běhu jím nadšeně vrtěli.

Dlouho se však přesně nevědělo, k čemu vlastně sloužil; vědci zvažovali například jeho možné využití při mezidruhové komunikaci dinosaurů, při udržování rovnováhy, při plavání nebo při obraně proti jiným predátorům (vzpomeňme na slavný „souboj“ z českého trikového filmu Cesta do pravěku, v němž se stegosaurus brání proti většímu a silnějšímu dvounohému teropodovi údery kostnatého ocasu).

Trvalo asi 80 milionů let, než se tělesné proporce a celkové držení těla ptačích rodových linií dinosaurů proměnily do té míry, že tito tvorové začali připomínat dnešní ptáky a přišli o svůj dlouhý ocas. A proč byl tento časový úsek tak dlouhý? Patrně proto, že ocas byl pro pravěké dinosauří obry velmi důležitý.

Dlouhé a ostnaté ocasy obrovitých druhohorních dinosaurů se nepodobají téměř ničemu, co známe z našich dob, možná s výjimkou ocasů dnešních krokodýlů. Zatímco ale u krokodýlů význam dlouhého ocasu známe, u dinosaurů byl dlouho tajemstvím. Nový výzkum vnesl do této záhady trochu světla.

