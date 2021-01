O tom, jakou sílu mohou mít konspirační teorie, byly Spojené státy poprvé důrazně varovány již před více než čtyřmi lety, 4. prosince 2016, kdy jedna konspirační teorie vedla až ke střelbě ve washingtonské pizzerii.

Výstraha v podobě pizzagate

Jde o poměrně známou historii: Na twitterovém účtu amerického konspirátora Davida Goldberga se v tom roce objevila zpráva o "důkazech z politických kruhů", že Bill a Hillary Clintonovi jsou zapojeni do sexuálního zneužívání dětí.

Zpráva se začala šířit a pozornost jí věnoval i konspirátor Sean Adl-Tabatabai, provozující web Your News Wire. Ten zveřejnil zprávu, že zapojení Clintonových do pedofilní aféry potvrdila FBI (byť stále čerpal jen z původní Goldbergovy informace), a Goldberg toho využil k prohlášení, že jeho zpráva byla potvrzena - ačkoli nebyla.

Když server Wikileaks zveřejnil úniky z mailů šéfa Clintonové volební kampaně Johna Podesty, který chodil rád do jedné washingtonské pizzerie, dali si to konspirační teoretici do souvislostí. Došli k závěru, že pedofilní spolek používá kódový jazyk, v němž pizza znamená nezletilou dívku na objednávku, hot-dog chlapce, sýr holčičku a podobně, a že pizzerie je centrem spiknutí zneužívajícího děti, jemuž Clintonovi šéfují. Celou kauzu nazvali "pizzagate".

Následovalo zuřivé napadání majitele restaurace na sociálních sítích a celá aféra vyvrcholila tím, že 4. prosince 2016 vešel do pizzerie muž a začal tam střílet ze samonabíjecí pušky AR-15.

Když na místo dorazili policisté a střelce zatkli, zeptali se ho při nasazování pout, proč to udělal. Muž odpověděl, že přišel prozkoumat ten pedofilní kruh pizzagate. Policista se ho nevěřícně zeptal znovu, načež do vysílačky ohlásil: "Pizzagate. Mluví o pizzagate."

Konspirační teorie zkrátka mají potenciál způsobit značné reálné škody. V posledních letech zahnízdily zejména na sociálních sítích, kde systém uzavřených skupin umožňuje podobně smýšlejícím jednotlivcům se ve svém konspiračním vidění světa vzájemně utvrzovat a současně se uzavřít před jakýmikoli informace zvnějšku. Tito jedinci pak spolu konverzují, rozvíjejí své teorie a občas také navrhují "opatření", jimiž se chtějí chránit proti hrozbám, které "odhalí".

Nástroje strojového učení proti konspiracím

Dá se ale nějak poznat, zda vznikající příběh na sociálních sítích představuje skutečně pouze nepodloženou konspirační teorii? Popřípadě, zda má naopak racionální jádro a jde o skutečné spiknutí? Tuto otázku se pokusil zodpovědět tým pod vedením Timothyho R. Tangherliniho, profesora dánské literatury a kultury na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Podle tohoto vědeckého týmu je možné rozlišit konspirační teorii od reality pomocí nástrojů strojového učení, nasazených na graf zachycující prvky a vzájemné souvislosti daného případu.

"Tyto nástroje by mohly tvořit základ systému včasného varování, jenž by varoval orgány před online narativy, představujícími hrozbu v reálném světě," uvedl Tangherlini ve svém článku, který zveřejnil titul The Conservation.

Skupina pro kulturní analytiku, kterou vede Tangherlini spolu s Vwanim Roychowdhurym, vyvinula podle jeho slov automatizovaný přístup k určení, kdy konverzace na sociálních médiích vykazují výmluvné známky konspiračních teorií.

"Tyto metody jsme úspěšně aplikovali na studium pizzagate a pandemického a antivakcinačního hnutí spojeného s nákazou covid-19. V současnosti je používáme ke studiu QAnon," uvedl profesor (QAnon je označení pro směs neprokázaných, volně propojených krajně pravicových spikleneckých teorií, z nichž ta nejvýraznější tvrdí, že Trumpa se snaží sesadit kabala satanistů řídící mezinárodní obchod s dětmi, pozn. red.).

Sledujte příznaky

Skutečná spiknutí jsou podle Tangherliniho záměrně skrytá, jde o reálné jednání lidí, pracujících společně kvůli nějakému vlastnímu zhoubnému účelu. Konspirační teorie se oproti tomu vyvíjejí "na světle" a jsou to obvykle konstrukce větší skupiny lidí.

Tyto teorie jsou záměrně složité a odrážejí nějaký všezahrnující světonázor. Namísto snahy vysvětlit jednu věc se snaží vysvětlit všechno a objevovat spojení napříč různými doménami vzájemných lidských kontaktů - zejména ta, která neexistují.

"Konspirační teoretik je obvykle vnímán jako osamělý vlk, co se probírá fotografiemi a spojuje je se záhadnými souvislostmi. Tento obraz ale ve věku sociálních médií již neplatí. Spiklenecké teoretizování se přesunulo na internet a představuje výsledný produkt kolektivního narativu," uvádí Tangherlini.

Účastníci vývoje konspirační teorie podle něj vypracují parametry narativního rámce: lidi, místa, věci a jejich vzájemné vztahy. Na počátku jde často o sérii nesouvisejících fám a příběhů, které jsou postupně propojovány do formy komplexního vyprávění.

Tangherliniho tým se to rozhodl ukázat právě na příkladu aféry pizzagate, která prý v tomto směru představovala skvělé téma.

Aféra se začala rozvíjet koncem října 2016, tedy v době před tehdejšími prezidentskými volbami, v nichž nakonec vyhrál Donald Trump. "Během měsíce byla plně vytvořena s kompletním obsazením postav, jež načerpala ze série dalších jinak nepropojených domén. Těmi byly: demokratická politika, soukromý život bratrů Podestových, občasné rodinné návštěvy restaurace a satanistické obchodování s dětmi," uvedl Tangherlini.

Spojujícím narativním vláknem mezi těmito jinak nesourodými doménami byla fantazijní interpretace uniklých e-mailů Demokratického národního výboru, které WikiLeaks zveřejnila v posledním říjnovém týdnu 2016.

Analýza narativu pomocí umělé inteligence

Tangherliniho tým vyvinul model pro strojové učení, schopný identifikovat narativy založené na souborech lidí, míst, věcí a jejich vzájemných vztahů. "Algoritmy strojového učení zpracovávají velké množství dat, aby určily kategorie věcí v datech a poté určily, ke kterým kategoriím konkrétní věci patří," uvedl profesor.

Tým analyzoval 17 498 příspěvků, zveřejněných od dubna 2016 do února 2018 na fórech Reddit a 4chan, kde se diskutovalo o pizzagate. Model považoval každý příspěvek za fragment skrytého příběhu, který se snažil odhalit. Software identifikoval v příspěvcích lidi, místa a věci a určoval, co jsou hlavní prvky, co jsou vedlejší prvky a jak jsou všechny propojeny.

"Tento model určuje hlavní vrstvy vyprávění (v případě pizzagate jde o demokratické politiky, bratry Podestovy, příležitostné návštěvy restaurace, satanismus a WikiLeaks) a sleduje, jak se jednotlivé vrstvy spojují a vytvářejí celkový příběh. Abychom zajistili, že naše metody přinesou přesný výstup, porovnali jsme narativní rámcový graf vytvořený naším modelem s ilustrací, kterou publikoval deník The New York Times a která zachycovala konspirační propojení zmiňovaná spikleneckou teorií," popsal Tangherlini.

Výsledný graf podle jeho slov odpovídal této ilustraci, a navíc šel do větších podrobností týkajících se lidí, míst, věcí i jejich vzájemných vztahů.

Funkčnost modelu ověřili na skutečném spiknutí

Aby si vědci ověřili, že jejich model skutečně dokáže rozlišit konspirační teorii od skutečného spiknutí, prozkoumali ještě aféru "bridgegate", což byla skutečná politická operace, již v roce 2014 spustili spolupracovníci republikánského guvernéra Chrise Christieho proti jeho demokratickému oponentovi, starostovi Fort Lee (městského obvodu New Jersey) Marku Sokolichovi. Ten totiž Christieho odmítl podpořit v nadcházejících guvernérských volbách.

Christieho lidé proto úmyslně uzavřeli na čtyři dny několik jízdních pruhů na přívodní komunikaci k mostu George Washingtona, který představuje hlavní spojnici mezi New Jersey a Manhattanem a způsobily tak ve Fort Lee obrovské zácpy. Cílem bylo se Sokolichovi pomstít a udělat mu v jeho obvodu co nejvíce problémů. Na aféru se přišlo díky úniku mailů.

"Když jsme porovnávali výsledky, k nimž došel náš systém strojového učení v obou případech, vynikly dva charakteristické rysy narativního rámce konspirační teorie. Zaprvé, zatímco vývoj narativního grafu pro bridgegate trval od roku 2013 do roku 2020, graf pizzagate byl plně vytvořen do jednoho měsíce," popisuje Tangherlini.

"Zadruhé, graf bridgegate přežil i s odstraněnými prvky, jinými slovy, politika v New Jersey bude pokračovat jako jednotná propojená síť, i když budou odstraněny klíčové postavy a vztahy ze skandálu. Naproti tomu graf pizzagate se snadno rozdělil na menší podgrafy, a když jsme odstranili lidi, místa, věci a vztahy, pocházející přímo z interpretací e-mailů WikiLeaks, graf se rozpadl na to, co ve skutečnosti byly nespojené domény politiky, příležitostných obědů, soukromého života Podestů a zvláštního světa satanismu," dodává vědec.

Systém včasného varování?

Podle Tangherliniho by mohl model sloužit k vývoji "systému včasného varování", jenž by sledoval vznik a postupné propojování narativů konspiračních teorií a případně upozornil úřady a organizace chránící bezpečí veřejnosti a demokratické instituce, na akce, které by mohli někteří lidé na základě své víry v tuto konspirační teorii podniknout v reálném světě (u nás šlo třeba o případ důchodce Baldy, který do té míry propadl zvěstem o bezprostředním islámském ohrožení, až se rozhodl jako "varování před touto hrozbou" spáchat teroristický útok a vykolejit vlak, pozn. red.).

"Kdyby se podařilo takový systém zavést, nebyl by možná policista zatýkající střelce z washingtonské pizzerie tak zmaten jeho reakcí na otázku, proč se tam objevil s puškou AR-15," uzavírá vědec.