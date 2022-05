Biomarker je prostě něco v těle, co je známkou konkrétní nemoci nebo procesu. Zjednodušeně řečeno, jsou to všechny ty cholesteroly, krevní cukry, jaterní enzymy, vitamíny nebo markery zánětu. Biomarkery nalezené v rutinních krevních testech jsou také velmi důležité z toho důvodu, že jsou často ovlivněny stravou a životním stylem nebo medikací.

Duševní choroby i krevní biomarkery jsou tím, co genetici nazývají komplexními rysy. Na komplexních rysech se podílí mnoho genů a přispívají také faktory prostředí. Pro představu, například varianta v určitém genu může zvýšit riziko rozvoje schizofrenie a také může být spojena se snížením hladiny vitamínu cirkulujícího v krvi.

Jaká je souvislost krevních biomarkerů s duševními poruchami

Vědci využili genetiku ke zkoumání vztahu mezi devíti poruchami duševního zdraví a 50 faktory měřenými v rutinních krevních testech, jako je cholesterol, vitamíny, enzymy a indikátory zánětu. A co objevili? Fakt, že existuje genetická korelace mezi krevními biomarkery a duševním onemocněním. Jako příklad je uváděna pozitivní genetická korelace mezi počtem bílých krvinek a depresí.

„To znamená, že nějaký proces v našem těle ovlivňuje depresi i bílé krvinky. Nebo proteiny související s imunitním systémem se například mohou podílet na depresi, schizofrenii a anorexii,“ říká William Reay, výzkumný pracovník ze School of Biomedical Sciences and Pharmacy, The University of Newcastle. Je ale zapotřebí ještě další výzkum, aby se zjistilo, zda a jak je půjde cíleně léčit.

Irena Frolová