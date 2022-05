Aby při vesmírných misích astronauti nezemřeli hladem, musí si s sebou ze Země vozit zásoby potravin. V kontextu plánů vizionářů jako Elon Musk či Jeff Bezos, kteří chtějí kolonizovat vesmír, se ale stále častěji skloňuje otázka, jak by si astronauti mohli jídlo ve vesmíru vyrábět sami, aniž by byla nutná drahá a zdlouhavá přeprava z mateřské planety. Nejnovější vesmírná mise společnosti Space X, která se na Zemi vrátila před několika dny, prokázala, že v kosmu je možné vypěstovat si maso. Výzkum je ale stále v plenkách.

Posádka soukromého letu Axiom Mission 1 maso pěstovala na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). „Experiment si vysnila izraelská společnost Aleph Farms, která se specializuje na vytváření masa z buněk,“ konstatuje BBC.

Soukromá firma již dokáže maso z buněk vyrábět na zemském povrchu, jelikož je ale vesmír zásadně odlišným prostředím, vytváření umělého masa na oběžné dráze je o poznání složitější. Poprvé se o to společnost Aleph Farms pokusila už v roce 2019. Tehdy experiment vykonala posádka ruské části Mezinárodní vesmírné stanice, která do kosmu přivezla kmenové buňky odebrané z krávy. „Pokus ve vesmíru zahrnoval vypěstování kousku masa napodobováním přirozeného procesu regenerace svalové tkáně krávy,“ nastiňuje server Space.

Vše se odehrávalo ve speciální 3D tiskárně, která byla uzpůsobena k práci s biologickým materiálem. Stroj maso vytvořené z buněk v podstatě "vytiskl". Vzniklý steak byl dokonce poživatelný.

Při nejnovějším experimentu z první poloviny dubna startup nechal maso v kosmu vypěstovat opět, tentokrát ale trochu jinak. To, co členové mise Ax-1 dělali, vypadalo stejně, jako když firma umělé maso vytváří na Zemi. „Buňky odebrané z krávy (může to být ale i jiné zvíře), jsou "krmeny" tím, co potřebují k růstu - aminokyselinami a sacharidy. Takto zásobované buňky se množí, až se vytvoří svalová tkáň, z níž se nakonec stane maso, které je poživatelné. Tento proces se nazývá kultivace. Maso se pěstuje v tancích, které připomínají vybavení pivovaru,“ představuje proces BBC.

Při vytváření tohoto masa netrpí žádné zvíře. „Životní cyklus narození - život - porážka je zcela vynechán,“ zdůrazňuje BBC.

Postup se teď povedl i ve vesmíru. „V boxu o velikosti přibližně dvou krabic od bot byly buňky vypěstovány v maso o velikosti přibližně kreditní karty. Nyní bude v Izraeli společnost výsledek experimentu analyzovat, aby zjistila, jak se dařilo buňkám skotu v prostředí bez gravitace,“ uvádí web Science Museum Group.

Přestože se společnosti Aleph Farms povedlo díky nejnovějšímu pokusu vypěstovat v kosmickém prostředí maso jako první firmě vůbec již podruhé, celý výzkum je stále v plenkách. A názor skeptiků na to, že pěstování masa ve vesmíru je natilok složité, že je opravdu jednodušší ho do kosmu vozit ze Země, zatím převažuje. „Společnost Aleph Farms stále čeká na povolení, aby mohla v Izraeli prodávat uměle vypěstované maso do restaurací. Toto jídlo se tak zatím neprosadilo ani na Zemi, natož ve vesmíru,“ zmiňuje BBC.

Velkým problémem vytváření umělého masa v kosmu je pak jeho bezpečnost. „Zvířecí buňky rostou pomalu. Pokud se k nim v procesu růstu dostanou bakterie, porostou mnohem rychleji, než zvířecí buňky a přemohou je. Tím pádem už pak tým bude pěstovat místo masa bakterie. A celý výsledek se bude moct rovnou vyhodit,“ upozornil chemický inženýr David Humbird z univerzity Berkeley.

Společnost Aleph Farms se brání. Věří, že problém se sterilitou ve vesmíru není velký - na rozdíl od Země totiž v kosmu nebude nutné vytvářet tak velké objemy masa. „Kontaminace produktu by ale třeba pro případnou komunitu na Marsu mohla být katastrofou - mohla by se stát ekvivalentem neúrody,“ zmiňuje BBC.

Představitelé izraelského startupu však věří, že umělé maso představuje budoucnost stravování jak na Zemi, tak ve vesmíru. „Našim krátkodobým cílem je vyvinutí ekologicky šetrného hovězího masa pro spotřebu na Zemi. Dlouhodobou ambicí je pak vyvinutí takového masa pro spotřebu mimo Zemo,“ potvrdil viceprezident Aleph Farms Pascal Rosenfeld.