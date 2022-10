Na začátku tohoto roku organizace oznámila, že se ke čtyřiceti městům připraveným na tsunami připojí dalších pět. A to právě ze Středomoří. Základním principem tohoto seznamu je informovat obyvatele ohrožených měst, aby věděli, co v případě tsunami dělat.

Všechny tato nově ohrožená města by podle serveru Unilad měla disponovat znalostmi o ohrožení vlnou tsunami do roku 2030. Jako poslední se připojily Marseille a Cannes ve Francii, Alexandrie v Egyptě, Istanbul v Turecku a Chipiona ve Španělsku, kde je pravděpodobnost, že v příštích třiceti letech udeří vlna vysoká více než metr téměř stoprocentní.

Vlna tsunami v Japonsku:

Musíme se poučit z minulosti

Hlavní odborník na tsunami v UNESCO, Bernardo Aliaga, v diskusi o připravenosti odkázal na předchozí tsunami v Indickém oceánu a v Japonsku a řekl: „Tsunami v letech 2004 a 2011 byly varovným signálem. Od roku 2004 jsme ušli dlouhou cestu. Dnes jsme připravenější. Máme však stále mezery a musíme se zlepšit; musíme zajistit, aby obyvatelé i návštěvníci ohrožených oblastí varování rozuměli.”

Aliaga uvedl, že jeho tým v uplynulých letech pracoval na zřízení dvanácti středisek pro varování před tsunami, která monitorují plochy oceánu, včetně pěti ve Středozemním moři a severovýchodním Atlantiku, v Řecku, Turecku, Itálii, Francii a Portugalsku.

„Riziko tsunami je ve většině oblastí, včetně Středomoří, podceňováno. Události nejsou příliš časté a riziko se nepřenáší z jedné generace na druhou. Je třeba, aby se tato zpráva dostala do povědomí. Ve Středomoří není o čem pochybovat. Nejde o to, zda, ale kdy,” pokračoval.

Ačkoli varování mohou významně přispět k záchraně životů, Aliaga jasně řekl, že to je jen jedna část prevence a dodal: „Druhou částí je připravenost komunity - to, jak se lidé chovají a reagují. V tom máme ještě hodně co dohánět.”

Úřady v Alexandrii, Istanbulu, Marseille, Cannes a Chipionu pomáhají komunitám, aby se lépe připravily, a to zavedením evakuačních značek, postupů a plánů pro varování turistů, přičemž Aliaga vysvětlil, že v případě katastrofy mají obyvatelé maximálně 20 minut, než udeří první vlna tsunami. „Druhá vlna bývá větší a přichází 40 minut po té první Stále máte možnost úniku.”

Výkonný tajemník Mezivládní oceánografické komise UNESCO, Vladimir Rjabinin, uvedl, že i když je nyní více než čtyřicet obcí měst díky programu připravenosti na tsunami bezpečnějších, úřady budou muset program ještě rozšířit, aby splnily cíl pro rok 2030.