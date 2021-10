Jsou tím poznamenané ještě i v době, kdy si zakládají vlastní rodinu a přináší si sebou někde hluboko model rodinného soužití, když byli ještě malí. A to je nezřídka zdroj problémů,“ zakončil renomovaný dětský psychiatr a psychoterapeut Vítězslav Kouřil.

„Dopad rodinné krize na mentalitu dětí je horší než zemětřesení, to vám roztřese půdu pod nohama, poničí dům, ale rodina se semkne. Při rodinné krizi se taky zbortí rodinné zázemí, ale na těch troskách se rvou a soudí rodiče, samozřejmě v nejlepším zájmu svých dětí. Tak o co, o koho se ty děti mají opřít?

Dítě nepochopí, že rodiče ho mají rádi a jejich rozchod není jejich vinou. A i kdyby ano, tak taková znalost neutiší smutek a nezmírní otřes pilíře jistoty. Rodiče se přes situaci často přenesou rychle, i ony zmiňované seznamky jsou podle odborníků plné profilů rodičů s dětmi a to mnohdy i v kojeneckém věku.

Tady je těžko radit, posuzovat nebo moralizovat. Nikomu se dnes nechce dlouhodobě něco zvažovat a budovat, a většina lidí chce z co nejkratší doby doslova vytřískat co nejvíc. A hledat viníky a trestat nevinné ničemu nepomůže. Jediný způsob, jak ulehčit situaci dětem, je komunikovat s odborníky.

Rodiče, případně prarodiče by měli být ti, kteří mu s citlivostí pomáhají tímto obdobím projít. Bohužel se často stává, že neunesou svou vlastní bolest a křivdu a dítě si zvolí jako rukojmí. Zde je rozhodně namístě odborná pomoc, ovšem nikoliv pro dítě, jak se mnohdy rodiče domnívají, ale pro ně samotné.“

Ale v obecné rovině rozchod rodičů, i když probíhá kultivovaně, je tvrdým zásahem především do duše a citových jistot dítěte. Navzdory tomu, že v racionální rovině je i dobře, že k rozchodu dochází, traumatizující vliv na dítě je značný. Má právo být smutné, zoufalé, plakat, odplavovat bolest.

Jak pěl ve své baladě Bulat Okudžava: „Co bylo je pryč jednou provždy a stesky jsou k ničemu, každá epocha má vlastní kulisy herce i kus.“ A tak jsme každý hercem ve vlastní hře na pozadí kulisy společnosti a doby. Proto soudit druhé nebo si stěžovat, jak by vše mělo být, a vzpomínat, k čemu nás rodiče vedli, je stejně zbytečné, jako plakat za Plutem, jehož mezinárodní komise Astronomů v roce 2006 vyřadila ze seznamu planet.

I seznamování dnes běžně probíhá zrychleně, často pomocí aplikací, webových stránek nebo mobilních zařízení. Ale mobily, televize ani internet nejsou příčinou – jsou to jen nástroje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.