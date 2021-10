"Dobrý den, jsem babičkou své dnes už jedenáctileté vnučky. Zaslaná fota jsou z jejího zápisu do 1. třídy, a to ve Vyškově, kde tehdy s maminkou bydlela.

Její táta (můj syn) byl zaneprázdněn pracovně a její máma měla malé dítě, takže jsme si tento slavnostní den užívaly spolu. A to hned 2x, dostala odklad. Vnučku jsem v té době měla velice často v Brně.

Poslední fotka je z distanční výuky, také z Brna, ale z roku 2020," napsala nám milující babička a naše čtenářka z Brna.

Soutěž: Pošlete fotky ze školy a vyhrajte pitíčka na celý rok



Deník vyhlašuje soutěž o pitíčka Capri-Sun na celý školní rok 2021/2022. Stačí k tomu docela málo. Pošlete nám fotky z vaší školy či domácího učení a k nim pár vět, aby i ostatní věděli, co se na snímcích odehrává. Pochlubte se, jak a kde se učí vaše děti nebo vytáhněte archivní fotky z vaší školní docházky. Klidně přidejte i historky a zážitky. Fantazii se meze nekladou.



Všechny zaslané snímky postupně zveřejníme v rámci zářijového seriálu na webu denik.cz a redakční porota pak na konci měsíce vybere jednoho výherce, který od nás obdrží pitíčka Capri-Sun od firmy Vitar, a to na každý školní den jedno a až do letních prázdnin.



Své příspěvky včetně uvedení jména a vašeho bydliště zasílejte na e-mail: natasa.budacova@denik.cz.