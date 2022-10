Podobně se vyjádřila také Irena Mastná, zastupitelka a dvojka za ANO, které získalo čtyři mandáty. I ona řekla, že definitivní slovo ještě nepadlo. „V tuto chvíli není nic rozhodnuto a všechny strany spolu nadále jednají. V tomto týdnu je stále naplánováno několik schůzek mezi subjekty, které ve volbách uspěly,“ sdělila.

V Berouně volby vyhráli Beroun sobě. Postaví koalici?

Lídr hnutí Beroun sobě, které volby vyhrálo, Martin Veselý Deníku řekl, že se ještě ve středu chtějí sejít se zástupci ODS a Nezávislých Berouňáků. „Stále se jedná a tyto schůzky bereme jako poslední rozhovory, kdy se rozhodneme, s kým spojíme síly. Naše podmínky jsou, že chceme jít do koalice jen s jedním členem té původní a také chceme post starosty a většinu v radě města,“ řekl Veselý.

Pokud by se nakonec mezi sebou dohodly strany původní koalice, stále by to znamenalo poměrně křehkou většinu o jedenácti křeslech. Jak ale nastínila Chalupová, ideální by bylo základní jedenáctku rozšířit. Jediná další podpora v počtu dvou mandátů by tak mohla přijít od nového hnutí Společně pro Beroun s dvěma zastupiteli. Ty do voleb vedl ředitel Charity Beroun Petr Horák. Hnutí by nově vzniklou koalici podpořilo, jen kdyby přišly „nutné změny“.

„Jednání pokračují, tak bych se k této věci ještě nechtěl nějak konkrétně vyjadřovat. Nicméně naše stanoviska, která jsme veřejně prezentovali, jsou jasná. Chceme, aby byl respektován výsledek voleb a byly k tomu provedeny nějaké adekvátní změny. Pokud nenastanou, tak si neumím představit, že bychom do takové sestavy mohli vstoupit. Kandidovali jsme s tím, že změnu chceme a poselství voleb je jednoznačné – stávající sestava ztratila většinu a k tomu by se mělo v jednáních přihlížet,“ sdělil Horák.

Zastupitelka za Lidé pro Beroun Zuzana Machová: Nebráníme se účasti v radě města

Ať už se jednání vyvinou jakkoliv, nová koalice by měla být známá do pondělí 17. října. V ten den se od 19 hodin v Kulturním domě Plzeňka uskuteční ustavující zasedání zastupitelstva. Program zahrnuje složení slibů nových zastupitelů. Dále pak volbu nových členů rady včetně starosty či starostky. Dojde také na volbu předsedů a členy jednotlivých výborů.

Volební speciál Berounského deníku najdete ZDE.