Anketa: Volby jsou za rohem. Komu dáte letos v Berouně svůj hlas?

V Berouně jde do boje o přízeň voličů celkem deset stran a hnutí. Jedná se tak historicky o rekordní počet kandidujících subjektů. Do voleb se odpočítávají už pouhé hodiny, a všechny strany něco slibují a doufají, že jejich program osloví co nejvíce voličů. Koho budete letos volit?

Radnice na Husově náměstí v Berouně. | Foto: Deník/Radek R. Kaša