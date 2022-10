Lidé vyrážejí do škol, školek, hasičáren či komunitních center. Ale také do působivé roubenky, jak je tomu například ve Vinařicích. Více důležité než to, kde voliči odevzdají svůj hlas, byla témata, která hýbala předvolebním prostorem jak na sociálních sítích, tak i v reálném životě.