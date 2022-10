Stížností na komunální volby ve středních Čechách dostal krajský soud 25

Politickou smršť, které se prohnala Hořovicemi, Veverková vnímá jako důsledek delší nespokojenosti občanů města. Úspěch svého hnutí přisuzuje kolektivní komunitní práci v rámci spolku Horovize, který se před volbami přetavil v politické hnutí. „Známe to všichni, často se šíří i nepodložené fámy. Faktem ale je, že způsob, jakým bylo město řízeno, lidi neuspokojoval. Myslím, že v tom bylo to gró, proč jsme jako nový subjekt zvítězili. Řeknu upřímně, že mě takové vymezení překvapilo, že pan starosta ani nebude v zastupitelstvu,“ poznamenala Veverková.

Programy hořovické koalice se shodují především na větším zapojení veřejnosti do dění ve městě. „Nejen nějakou proklamací, ale opravdu chceme radnici otevřít, aby zde byla pro lidi. Zároveň chceme, aby v komisích zasedli i lidé z veřejnosti, kteří daný obor ovládají jako odborníci a jsou nezávislí,“ připomněla kandidátka na starostku s tím, že by také ráda „navlékla transparentní kabát“ výběrovým řízením v rámci investičních akcí města.

Koalice začne pracovat v době energetické krize, které čelí i město. „Velkou výzvou bude, abychom v této zkoušce obstáli. V týmu máme odborníka, který má nezbytné znalosti a zkušenosti v oblasti energetiky. Podobně tomu je, co se týče dotací. To spolu velmi souvisí – na jedné straně musíme mít peníze na investice a na druhé straně spořit na zbytných výdajích,“ vysvětlila Veverková.

Zastupitel Luboš Zálom: Jsem připraven budoucímu koaličnímu projektu pomoci

Mezi velké projekty, které je potřeba ve městě rozhýbat, patří například východní obchvat města. „Musíme protlačit stavbu první etapy a začít přípravy té druhé, kde to už dlouho vázne. Další věcí je navýšení kapacity školek. Ve městě stále přibývají obyvatelé, což vytváří tlak na školy a školky nebo také na dopravu. Asi tedy budeme muset v extravilánu zastropovat další výstavbu, dokud se tyto věci nevyřeší,“ uvedla Veverková a dodala: „Nemáme v úmyslu ‚machrovat‘, ale chceme se radit a do práce zapojit i opozici. V zastupitelstvu panovala atmosféra vzájemné netolerance, to je velmi špatně, a chtěli bychom to změnit.“

