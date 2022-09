Jistá jednobarevná většina neznamená nutně pohodlné a moudré vládnutí, jak pokračuje lídr králodvorské ODS. „Byl bych asi špatným politikem, kdybych si jak předtím, tak i nyní postavil jednobarevnou vládu. Tento výsledek vnímáme jako reflexi vůči práci našich zastupitelů, ale také kolegů, kteří s námi seděli v radě. Takže jsme hned nabídli současným koaličním partnerům stejné složení rady, jaké bylo doposud. Samozřejmě si to musí probrat u sebe, ale věřím tomu, že tato sestava bude i nadále pokračovat,“ prozradil starosta.

Pokud se v Králově Dvoře staronová spolupráce stvrdí, vznikne opět silná koalice, která bude mít v zastupitelstvu prakticky osmdesátiprocentní většinu. Odtud vyplývá, že bude Petr Vychodil s velkou pravděpodobností opět zvolen starostou. Pokud vše půjde hladce, město by mělo znát svého starostu už za měsíc.

Dvacet let v komunální politice

Vychodil aktivně v komunální politice působí už dvacet let a po letošních volbách vykročil do další čtyřletky. Předtím nejdříve sedm let zastával pozici místostarosty, další rok byl jako místostarosta pověřen funkcí starosty a zbylých dvanáct let stojí v čele Králova Dvora. Podle něj je důležité investiční projekty plánovat na delší období, než je to volební.

„Jedním z nich je určitě stavba kulturně sportovní haly a postupná rekonstrukce zámku. Tyto bychom v nadcházejícím období chtěli dotáhnout minimálně do stavebního povolení a možná zahájit. Ale určitě dokončit až to další,“ říká Vychodil.

Dále chtějí v Králově dvoře pokračovat v rozvoji školství a podpoře seniorů. Radnice má připravenou studii na nový pavilon školy a nová školka již dostala stavební povolení.

Vedle nově otevřeného domu s byty pro seniory má město taktéž hotovu studii na rekonstrukci dalších bytů, které jsou v jeho vlastnictví. „Pak to bude na zastupitelstvu, zda tyto byty budou směřovaní pouze pro seniory anebo z nich budou takzvané startovací byty,“ podotýká starosta s tím, že by se osobně přiklonil k seniorům.

Králův Dvůr na konci roku dokončí stavbu druhé etapy obchvatu města a v té další budou muset úzce spolupracovat se sousedním Berounem.

„V této souvislosti chci věřit, že se nám s budoucím vedením Berouna podaří navázat lepší spolupráci, než byla dosud. Jsem hodně zvědavý, jak se tam na základě výsledků voleb domluví,“ uzavřel Vychodil.

