Podle dostupných informací lidé mají často zájem o obojí hlasování a často se ptají na volební lístky čtyř senátorských kandidátů. Do šedé obálky poté putuje volba do pro nové městské zastupitelstvo a menší žlutá obálka je zase připravena na stejně zbavený hlasovací lístek budoucího senátora.

ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání

Mezitímco byla například v Berouně kampaň mezi jednotlivými subjekty slušně vyhrocená, samotné volby zatím probíhají poklidně a ve volebních místnostech panuje dobrá nálada. Jediná nesprávnost, která se musela řešit domluvou od volební komise, byly dvě maminky, jež chtěly nechat své děti, aby lístek hodily za ně do urny. Takový hlas je technicky neplatný, protože nezletilí nemůžou volit.

Jak v Králově Dvoře, tak i v Berouně všechny volební místnosti pravidelně objíždějí příslušníci městské policie, aby dohlídli na pořádek a klidný průběh. V Berouně to do uzavření místností v prvním volebním dni stihnou hned dvakrát. Poté budou v obou městech držet i noční hlídky až do následujícího dne.

Odvoleno má už i například starosta Králova Dvora Petr Vychodil, který byl ve svém okrsku číslo 6 mezi prvními. Starostka Berouna Soňa Chalupová přišla odevzdat svůj hlas do volební místnosti v budově berounských vodáren krátce po 16. hodině.