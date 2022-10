„Co do počtu mandátů jsme nic neztratili. Je pravda, že jsme nezískali, ale to je zřejmě tím, že každé uskupení má svůj určitý počet voličů. ODS má v Berouně už druhé volební období stabilně tři mandáty, což považuji za úspěch s přihlédnutím k tomu, jak kampaň probíhala,“ řekla Chalupová.

Zda by berounští občanští demokraté vstoupili do koalice s vítěznou stranou, nechtěla Chalupová prozradit. „Vzhledem ke skutečnosti, že schůzka ještě neproběhla, bych si zatím dovolila se k věci nevyjádřit. Nechtěla bych, aby se případní partneři dozvídali informace z tisku, když ještě ani nejednali,“ poznamenala.

Podle prohlášení Martina Veselého, lídra vítězného hnutí Beroun sobě, měla schůzka se zástupci ODS proběhnout už před uplynulým víkendem. K setkání ale zatím nedošlo. Obě strany by ale mohly k jednomu stolu zasednout v příštím týdnu.

Nová berounská koalice by mohla být jasnější na začátku příštího týdne

Nejpalčivějšími problémy města, které by se podle berounské ODS měly v následujících čtyřech letech řešit, jsou doprava a vyjednávání ohledně územního plánu a jeho naplňování. „Vzhledem k platnému územnímu plánu se snažíme developery udržet v těch nejtěsnějších hranicích, které umožňuje. S tím jsme začali už v minulém volebním období. Jsou věci, které nezměníme, protože jsme je zdědili. A jestliže už někde má nějaká výstavba proběhnout, tak za podmínek, které by měly být pro město co nejvýhodnější,“ vysvětlila Chalupová.

V Berouně volby vyhráli Beroun sobě. Postaví koalici?

Dopravě by mohl pomoci často skloňovaný jižní obchvat města. Cesta k němu se ale po léta vleče. Starostka nyní potvrdila, že by se projekt mohl v následujících letech konečně rozhýbat.

„To je také věc, kterou jsme zdědili. Určitě se ptejte bývalé paní starostky Šárky Endrlové, její vláda to tehdy zazdila. My se od té doby snažíme, aby se to pohnulo. Už máme stavební povolení. Investorem je Středočeský kraj, my jsme měli určité povinnosti, které jsme splnili, a teď je to na něm. Jelikož jsem členkou Regionální stálé konference Středočeského kraje, měla jsem možnost ověřit si, že kraj má obchvat - úsek od hranice Králova Dvora ke Koněpruské ulici - v balíčku priorit. Stavět se tedy bude. Kdy by k tomu mělo dojít, je nyní spíše otázka pro kraj,“ uzavřela Chalupová.

Volební speciál Berounského deníku najdete ZDE.