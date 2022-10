Jednání začala hned v sobotu a současná koalice ODS, Nezávislí Berouňáci a ANO 2011 hraje o to, zda bude vládnout i nadále. V zastupitelstvu disponují křehkou většinou 11 zastupitelů z 21.

Dosavadní starostka města Soňa Chalupová (ODS) potvrdila, že strany jednají. „Věřím, že dospějeme k výsledku. Do voleb jsem šla s tím, že budu starostkou,“ řekla Deníku. Pokud by neuspěla, hroutit se podle svých slov nebude. „Tím život nekončí a každý starosta je na možnost, že skončí, připraven mentálně každý den,“ uvedla.

První kontakty mezi zástupci stran potvrdil i lídr vítězů Beroun sobě Martin Veselý. „Jednání se rozpohybovala a jednáme i se stranami, které na radnici vládly dosud. bez nich to, podle mě nepůjde,“ řekl Veselý Deníku v pondělí v poledne.

V Berouně volby vyhráli Beroun sobě. Postaví koalici?

On sám ví, že by se ODS, Nezávislí Berouňáci a ANO 2011 mohli domluvit i bez nich. „Obava tam je, ale doufám, že ostatní budou respektovat výsledek a jasný vzkaz voličů, že chtějí v Berouně změnu,“ uvedl s ohledem na to, že Beroun sobě od posledních voleb zvýšil počet svých zastupitelů o dva a naopak dosavadní koalice ztratila.

Veselý, stejně jako Chalupová, cílí na křeslo starosty. „Ano, chci být starosta a věřím, že jsme schopni vést další čtyři roky město," řekl Deníku.

Své k možné podobě určitě bude chtít říct i ANO 2011 se čtyřmi zastupiteli, otázka je, zda bude pro berounského lídra Michala Mišinu dostačující funkce místostarosty a nebude chtít po čtyřech letech o stupínek veselý výš. "Obsazení funkcí je předčasné a nejde o mé osobní ambice, nepotřebuju být ředitelem vesmíru," řekl Deníku Mišina.

„Volnými střelci“ jsou pak lidé z kandidátek, které získaly po jednom zastupiteli (Lepší Beroun, Lidé pro Beroun), kteří mohou sehrát ve finále docela důležitou roli. „Naše vyjednávací pozice samozřejmě plyne z počtu mandátů,“ je si vědom jediný zastupitel Lepšího Berouna Luboš Zálom s tím, že se ale chtějí podílet na řízení města, pokud by potenciální partneři zohlednili zásadní body z programu Lepšího Berouna. „Ale jsem připraven prosazovat náš program i z opozice. Buď budeme opozicí kritickou, jako minulé volební období, nebo navrhující. To podle toho, jaké subjekty vedení města vytvoří,“ řekl Deníku.

"Několik programových bodů máme podobných s několika stranami. Jestliže najdeme společnou řeč, pak se rozhodně účasti v radě nebráníme," uvedla zase zastupitelka sdružení Lidé pro Beroun Zuzana Machová.

Ze zadních pozic a spíš na čekané pak je hnutí Společně pro Beroun Petra Horáka, které získalo dva mandáty. „V tuto chvíli je míč na straně hnutí Beroun sobě a čekáme, s jakými představami do jednání půjdou. A znovu opakuji, že se žádnému jednání nebráníme, protože i nám šlo o to, aby se poměry v Berouně pokud možno narovnaly,“ uvedl Horák už o víkendu.

Vzhledem k roztříštěnosti politické scény v Berouně mohou vyjednávání trvat poměrně dlouho. „Po zkušenosti z minula a s ohledem na to, že jsme dosud byli v opozici, je třeba najít priority a programové průniky. A to potrvá,“ řekl Veselý. „Ale vidím, že s některými subjekty průnik v programu máme,“ byl vítěz voleb v pondělí v poledne optimistou.

Náročné jednání předpokládá i Michal Mišina. "Ano, bude to dlouhé," pousmál se. Zároveň se přimlouval spíše za širokou koalici, ve které je ale třeba najít programové průniky, což jednání zdrží. "Ale víc bych v tuto chvíli k vyjednávání nechtěl říkat," uvedl Mišina.

