V Berouně volby vyhráli Beroun sobě. Postaví koalici?

Výsledek komunálních voleb v Berouně by mohl nahrávat změně v personálním obsazení radnice. Vítězné hnutí Beroun sobě to ale rozhodně nebude mít jednoduché. Současná dosluhující koalice by totiž teoreticky mohla pokračovat. Podle lídra hnutí Martina Veselého by měl být v první řadě respektován vítěz voleb. V následujících dnech se tak povedou poměrně náročná vyjednávání.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Martin Veselý. | Foto: Deník/Radek R. Kaša