Do zastupitelstva se oproti minulým volbám nedostali sociální demokraté a komunisti. ČSSD neobhájili ani jeden ze dvou mandátů a komunisté ztratili svého jediného zastupitele. Nováčky v novém berounském zastupitelstvu jsou Zuzana Machová za Lidé pro Beroun. Dva mandáty získalo taktéž nové hutí Společně pro Beroun. Do zastupitelstva zasedne jejich lídr Petr Horák a trojka kandidátky Ondřej Šimon.

ODS v čele se současnou starostkou Soňou Chalupovou získalo 11,7 procent hlasů a tři mandáty. Společně s Chalupovou v zastupitelstvu zasedne ještě Viktor Burkert a Petr Bureš. Volební účast v Berouně byla 40,8 procent o čtyři procení body více než před čtyřmi lety.

Na Berounsku se také volilo do senátu. Ze čtyř kandidátů postoupili dosavadní senátor Jiří Oberfalzer z Králova Dvora, kterého v druhém kole vyzve druhý postupující Janis Sidovský z Karlštejna. První jmenovaný získal 37,9 procent hlasů a Sidovskému odevzdalo svůj hlas 29,9 procent voličů. Volební účast do senátních voleb byla téměř 43 procent.

Seznam nově zvolených zastupitelů Berouna

Beroun sobě

Martin Veselý, 42 let, architekt

Adam Voldán, 38 let, pojistný matematik a učitel

Barbora Skálová, 40 let, softwarová vývojářka a lektorka programování

Eva Kotrčová, 55 let, učitelka

Hana Kašparová, 49 let, ekonomka, finanční ředitelka mezinárodní firmy, konzultantka

Roztočil Václav, 81 let, výrobce městských informačních systémů, hokejový trenér

ANO 2011

Michal Mišina, 51 let, místostarosta

Irena Mastná Irena, 38 let, projektantka

Emil Šnaidauf, 66 let, učitel

Radek Lhotka, 44 let, projektant

Lepší Beroun

Luboš Zálom, 41 let, živnostník

Lidé pro Beroun

Zuzana Machová, 46 let, dluhová poradkyně

Nezávislí Berouňáci

Dušan Tomčo, 46 let, místostarosta

Eva Chlumská, 52 let, zástupkyně ředitele ZŠ

Olga Chocová, 68 let, středoškolská pedagožka

Klára Šillerová, 51 let, dětská lékařka

ODS

Soňa Chalupová Soňa, 66 let, starostka

Viktor Burkert, 43 let, podnikatel, zastupitel

Petr Bureš, 54 let, majitel autoškoly

Společně pro Beroun

Petr Horák, 54 let, ředitel Charity Beroun

Ondřej Šimon, 40 let, ředitel domova seniorů

