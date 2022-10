Co říkáte na výsledky letošních voleb?

Povolební matematika dost nahrává současné koalici, a to i přesto, že přišla o velký počet hlasů. Zároveň dost hlasů zůstalo mimo, protože se tam nedostali komunisti, kteří radnici podporovali, a ČSSD taktéž neobhájilo. Beroun sobě mají výborný výsledek, ale většinu sami neposkládají s nikým, kdo stál v opozici. Takže chtě nechtě se minimálně jedna ze stran, které v současné koalici fungují, bude muset být do nové koalice zapojena. To znamená, že ta změna, která může přijít, nemusí být tak výrazná. A to samozřejmě popisuji ideální stav, když se Beroun sobě budou schopni na něčem domluvit. Může to dopadnout i tak, že se žádná změna konat nebude.

Máte určitě na mysli, že součet mandátů současné koalici (ODS, ANO a Nezávislí Berouňáci) stále přisuzuje jedenáct mandátů, tedy většinu, byť křehkou, a znamená to, že Beroun sobě může skončit v opozici. Co si o tom myslíte?

Jak už jsem naznačil, povolební matematika je něco, co je nutné brát v úvahu. A myslím, že se to stává poměrně běžně, že vítězná strana takzvaně „utrpí“ vítězství, ale není schopna s ním naložit a skončí v opozici. Podle mého názoru se to stává poměrně běžně, ať už na komunální úrovni, nebo na té vyšší. Jaký je to signál pro voliče, je druhá otázka. Poté navazuje třetí otázka, jak by se k tomu voliči postavili.

Jak by se k tomu mohli postavit?

Pokud by se současné koalici podařilo znovu domluvit, znamenalo by to, že Beroun sobě skončí další čtyři roky v opozici. Je ale velmi nepravděpodobné, že bychom jejich voliče viděli demonstrovat na náměstí. Je to výsledek voleb, tak to prostě je. Zároveň se ale domnívám, že současná koalice další čtyři roky pokračovat nebude, protože kdyby tam byla ta vůle, tak by se to už stalo. Čili pokud bereme Nezávislé Berouňáky jako jednoho z hlavních hráčů berounské politiky, tak to teď stojí na nich. Určitě by nechtěli riskovat, že by měli převahu pouhého jednoho hlasu. Odhaduji, že se Beroun sobě, Společně pro Beroun a Nezávislí Berouňáci budou schopni domluvit. Zároveň by to mohlo znamenat, že ta možnost dlouhodobější změny nebude asi úplně možná, protože mnohé z toho, na co jsme jako opozice v minulém období poukazovali, že je špatně, jde za Nezávislými Berouňáky.

Ve vašem případě jste ztratili jeden mandát, kdy vypadl Jiří Míka – velmi pravděpodobně kvůli úspěchu Zuzany Machové (Lidé pro Beroun), která s vámi v minulosti spolupracovala.

Ten druhý mandát nám utekl o několik hlasů. Bylo to asi 23 plně zakřížkovaných kandidátek s přihlédnutím k tomu, že se oproti minulým volbám letos právě více křížkovaly plné kandidátky. Určitě zde tedy vznikl určitý rozštěp kvůli tomu, jak říkáte, že paní Machová s námi do určité míry spolupracovala. A kdyby to tak zůstalo, tak ty mandáty mohly být i tři. Ale samozřejmě tady se nehraje na žádné „kdyby“, takže nyní musíme pracovat s tím, že máme jeden mandát.

V takové, řekněme téměř patové situaci může jedno křeslo přece jen být poměrně rozhodující. V jaké pozici nyní v předvolebním vyjednávání stojíte?

Je jasné, že v takové situaci nemůžeme nějak zvlášť vyjednávat – nedá se tomu tedy říkat, že vyjednáváme – ale můžeme určitě dávat najevo náš pohled na věci, na které jsme se v programu zaměřovali, jež by mohly budoucímu koaličnímu projektu nějakým způsobem pomoci, a jsme připraveni tu práci odvést. Zároveň si uvědomujeme, že z hlediska matematiky nejsme pro koalici nezbytní. Byli bychom pouze dalším hlasem, který by ji rozšiřoval a třeba by ji otevřel většímu počtu občanů. S ostatními subjekty tedy komunikuji právě v tom smyslu, že se snažíme hlavně nabídnout naši práci. Pokud by opravdu vyšlo - a bylo by to možné, tak určitě nechci být další čtyři roky v opozici.

Co byste si přál, aby se v novém volebním období na berounské politické scéně změnilo?

Určitě to jsou poměry, co se týče komunikace radnice vůči opozici. Ta by se měla změnit do té míry, že eventuálně i jako opozice bychom byli schopni nějaké naše body prosadit. Myslím si, že náš program je rozumný. A samozřejmě jej úplně nešlo v uplynulých letech prosazovat, protože se radnice víceméně zabarikádovala a od nás očekávali, že budeme pouze zticha.

Které programové body by to byly?

Kdyby se nám volby lépe povedly a měli bychom větší šanci se do dění na radnici přímo zapojit, nejen v zastupitelstvu, určitě bychom chtěli snížit poplatky za svoz odpadů a zrušit regulace podnikání, které tady ve městě jsou. Dalším z důležitých témat, které jsme si stanovili díky zpětné vazbě od lidí, je bezpečnost v ulicích. S tím souvisí reforma práce Městské policie Beroun, kdy by se vytvořil okrskový systém a strážníci by se starali o bezpečnost ve formě takzvaných okrskářů. Každý by měl na starosti svoji část města a byl by zodpovědný za to, že je tam pořádek. Jsou města, kde to zavedli, a je to podle mého velmi dobrý krok ke zvýšení bezpečnost. A samozřejmě se podívat na smlouvy s AVE a pokusit se je přinutit k tomu, aby společnost odváděla v rámci stávajících smluv špičkovou službu, jakou si Berouňáci zaslouží. V opačném případě se inspirovat obcemi na dolním toku Berounky a od AVE se postupně odpoutat a řešit si tyto věci po svém.

