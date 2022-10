Volební účast 17 procent není zrovna vysoká. Jak ji hodnotíte? Je to tak vždycky, v druhém kole je volební účast velmi nízká. Zejména, když hodně voličů už nemá svého kandidáta. To se, soudím, stalo u pana Auředníka, který už ve druhém nebyl, takže voliči neměli výběr. Byli to voliči proti vládě a pozice pana Sidovského nebyla pro příznivce pana Auředníka akceptovatelná. Spekuluje se, že lidé v druhém kole chodí volit menší zlo, ale mou zkušenosti za ta léta je, že nepřijdou vůbec. Nemají už pozitivní motivaci. A navíc ještě pršelo.

Myslel jsem, že Janise Sidovského porazím výrazněji, říká Jiří Oberfalzer

Jaký je to rozdíl pracovat těsně před volbami a po nich?

Po obhájení mandátu se samozřejmě pracuje lépe. Je to příjemnější, pochopitelně, člověk je rád úspěšný. Teď budou gratulace.

Co plánujete udělat v nejbližší době?

V úplně nejbližší době se nyní hodlám kurýrovat, protože mě přepadla nepříjemná viróza, ale hned poté se opět zapojím do práce Senátu. Máme s kolegou v prvním čtení návrh novely zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Začali jsme s tím zhruba před rokem, to je zatím krátká doba na to, abychom to dotáhli do konce, a navíc jsme nechtěli zákon měnit těsně před volbami.

A co v delším horizontu?

Je jasné, že nás bude čekat velká práce na uchránění stability české ekonomiky. Až pominou události, jako je válka a energetická krize, půjde o konsolidaci politické scény.