Pokračovat se rozhodl současný senátor Jiří Oberfalzer (ODS), který podle svých slov chce dokončit rozdělanou práci. Jedná se především o novelu volebního zákona o volbách do obecních zastupitelstev. „Novelu připravujeme s kolegou Petrem Štěpánkem. Chtěl bych být také u novely stavebního zákona, aby bylo řízení blízko lidem a současně byl jeho průběh předvídatelný. Také bych rád byl u návratu do normálních poměrů po covidu a válce na Ukrajině. Je toho hodně,“ prozradil senátor.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Minulý týden ve čtvrtek na náměstí městyse Karlštejn oznámil svojí kandidatur dosavadní místostarosta obce a producent Janis Sidovský. Ten dostal nabídku od senátora Václava Lásky a jeho hnutí SEN21, které se jej rozhodlo podpořit společně s Liberálně ekologickou stranou.

„Po krátkém přemýšlení jsem si řekl, že do toho půjdu a důvody jsou jednoduché. Žiji už 27 let v Karlštejně a mám to tady moc rád. Myslím si, že jsem své okolí pomohl doopravdy změnit k lepšímu. Od začátku svého působení v zastupitelstvu jsem například bojoval s reklamním smogem a těší mě, že jsem prosadil tržní řád a pravidla, která zlepšují vzhled naší obce. Chtěl bych tuto práci dělat i nadále, ale pro celý kraj kolem Berounky a Vltavy. Právě z pozice senátora můžu opravdu důstojně reprezentovat širší okres a hájit zájmy občanů,“ prozradil kandidát.

ANKETA DENÍKU: Co rozhodne volby na Berounsku?

Janis Sidovský je podle svých slov přesvědčen, že se politika dá dělat férově, otevřeně a slušně. „Ve svém povolání a soukromém životě tyto zásady ctím a jejich dodržování se mi vyplácí. K mým tématům patří kromě kultury také ochrana práv dětí a seniorů. Chci se zasadit za zákon o asistenčních psech, který politická reprezentace bezvýsledně slibuje. Můj program se týká také obnovitelných energií, což je zejména v dnešní době energetické krize téma, které se dotýká života každého z nás. Nelpím na medailích z politiky a nejsem sběratel funkcí. Politice se chci naplno věnovat v Senátu a lidem v mém volebním obvodě, proto letos v komunálních volbách nekandiduji,“ uvedl Sidovský.

Senátora a producenta doplňuje právník

Prozatím třetím kandidátem, který usiluje post senátora, je právník a publicista Martin Karim. Ten jde do boje s podporou Pirátů. Karim hovoří o tom, že jako právník pomáhá lidem a právě svojí kandidaturou chce toto pole působnosti rozšířit a pokračovat v něm. K výkonu postu senátora mu má pomoct jeho vzdělání a praxe právníka metodika.

V Senátu se chce sociální problematikou se zvláštním ohledem na důchodovou reformu. „Dále bych rád pomohl lidem ohroženým inflací a zdražováním energií. Chci prosadit ‚humanizaci‘ exekucí a podpořit boj proti korupci. Považuji za nezbytné, aby se daně ze zisků, které vznikly u nás, platily v zemi vzniku a nikoli v daňových rájích,“ sdělil senátorský kandidát.