„Důležité je, že jsem žádný Green Deal nepodepsal a není pravda, že v Bruselu říkám něco jiného než doma. Tady mám tweet pana Bartoše, který jednal s předsedou Evrospkého parlamentu a dohodli se, že je třeba posílit jeho úlohu. To si nepřeji. Já chci Evropský parlament zrušit, nechci ho. My musíme posílit Evropskou radu, kde sedí lídři, premiéři, prezidenti. Piráti podporují v Radě většinový systém místo jednomyslnosti. Hrůza, odevzdání svrchovanosti České republiky,“ rozčiluje se premiér Andrej Babiš.

Zároveň ale potvrdil, že jeho hnutí nepodporuje vypsání referenda o vystoupení z EU: „Není k tomu důvod. Chceme měnit Unii k lepšímu.“ Na připomínku redaktorky, že tím vyloučil z jednání o koalici Okamurovu SPD, protože pro ni je referendum nepřekročitelná podmínka, uvedl: „No tak asi jo.“

Privatizace byla chyba

Andrej Babiš také vysvětluje, proč je podle něj plusovým bodem pro jeho vládu, že za čtyři roky nic nezprivatizovala. „Na ministerstvu financí jsem ukázal, jak se dají dobře řídit podniky, když tomu rozumíte a nekradete. Z Čepro, Mero, Letiště Praha najednou začaly padat až čtyřmiliardové dividendy, což nikdy předtím nebylo.“

Pokud by ANO v 90. letech minulého století bylo u toho, Andrej Babiš by se nevydal cestou kuponové privatizace, ale kopíroval by praxi Singapuru, kde funguje fond pro správu důležitých firem. „Kdybychom si nechali tehdy klíčová aktiva jako vodu nebo elektřinu, jsme teď na tom mnohem líp. Nemůžete privatizovat vodárenství! A kdybychom měli sto procent ČEZ, měl by stát úplně jinou pozici. Chvála bohu, že máme Čepro, protože jinak by tu byl polsko-maďarský monopol. Cukrovary nám zavřeli, cementárny šly pryč, rafinerie jsme dali za dolar Shellu a Conoco,“ sdělil.

Splní slib prezidentovi, že daně se snížily jen přechodně na dva roky? A mrzí ho, že rakouský kancléř Sebastian Kurz podpořil před volbami Fialovu koalici SPOLU?

