Jednotlivé kapitoly programu hnutí ANO začínají slovy: Naši přírodu nedáme! Náš průmysl nedáme! Naše zdraví nedáme! On nám to někdo bere?

Ano, tyto hodnoty my budeme bránit až do roztrhání těla.

A komu nedáme naši přírodu, pokud tím nemyslíte Poláky a vodu, kterou bere důl Turów?

My tím chceme říct, že se nebudeme dopouštět fatálních chyb jako předseda lidovců a bývalý ministr zemědělství Jurečka, který nepodporoval propojování vodárenských soustav a zničil lesy, protože nedal na kůrovce ani korunu. V roce 2013 vyšla zpráva o korupci ve zdravotnictví, kde píšou o tom, jak Občanská demokratická strana bezostyšně tunelovala nemocnice, privatizovala je a nezáleželo jí na lidech. Takže my zdravotnictví nedáme. A průmysl nedáme vůči Evropské komisi.

Chce nám ho vzít?

V úterý jsem odeslal dopis Ursule von der Leyen a Charlesi Michelovi, v němž trvám na tom, aby zařadili na program neformální večeře Evropské rady 5. října v Lublani bod, kde se budou řešit emisní povolenky. Nikdo totiž nepředvídal, že budou jejich ceny tak dramaticky růst. Tady mám loňskou studii Evropské komise, kde se na straně 42 píše, že v roce 2020 se bude platit 25 eur za jednu, o pět let později 26,50 a v roce 2030 30 eur. Realita je taková, že teď jsme na 60 eurech. A víte, proč to je? Protože dovolili spekulativnímu kapitálu…

Kdo to dovolil? Vždyť na Evropské radě sedíte proto, abyste tomu zabránili.

Toto nebylo předmětem jednání na úrovni premiérů. Já jsem zabránil tomu, abychom měli povinnost snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent. Prosadil jsem, že to bude průměr celé Unie. A pamatuji si na květen 2019, kdy Angela Merkelová ironicky podotkla, že se máme na Green Deal dívat realisticky, že uhlík je jedním ze tří prvků, z něhož se skládá svět, a oxid uhličitý produkují krávy, když prdí, a přece kvůli tomu nepřestaneme jíst guláš. To bylo naposledy, kdy jsme ji slyšeli žertovat, protože dneska se v jednom známém německém koncernu maso už nepodává.

Nepodává se tam v jedné ze třiceti jeho jídelen, takže je to fake news, zkreslená informace.

To je jedno, je na tom vidět absurditu Green Dealu. My jsme vyjednali obrovské peníze z modernizačního fondu, z něhož Česko dostane až tři sta miliard korun do roku 2030. Na Evropské radě se nic nepodepisuje, ale jsou tam takzvané conclusions, závěry. A v prosinci 2020 jsem do nich prosadil slova jádro, vlastní energetický mix, plyn a kůrovec. O zákazu prodeje aut se spalovacími motory jsme nikdy nejednali.

V závěrech Rady z prosince 2020 se tedy jádro uznává jako čistý zdroj energie?

Popíšu vám to. Seděl jsem vedle tehdejší rakouské premiérky, která byla proti jádru. Emmanuelu Macronovi jsem řekl, ať mě podpoří, když Francie má 70 procent elektřiny z jádra. Trval jsem na tom, že to chci také. A výhoda jednomyslnosti je, že jsem to blokoval. Tam se ale nehlasuje, text se průběžně mění a vy musíte dávat pořád pozor, protože předseda se pak zeptá, zda k tomu ještě někdo něco má. Musíte to hlídat a protestovat. Já jsem byl urputný a nakonec jsem to prosadil.

Lidi ale hlavně zajímá složenka s cenou energií, a tam našli…

Nic tam nenašli.

Já ano, na zálohách budu platit příští rok výrazně víc.

No ano, příští rok. Ale tady vám ukážu vývoj inflace u elektřiny a letos je to pořád v minusu. Pan Fiala mluví o tom, že za zdražování může Babiš, který může za všechno, za nedostatek čipů, drahý plyn, tornádo, že svítí slunce. Už je to trapné. Pan profesor by mohl konečně pochopit, že inflace je světový problém, a ta naše je 3,1 procenta, nižší než průměr Evropské unie. Predikce na příští rok je 3,5 procenta, a proto chceme o tuto částku zvýšit platy státních zaměstnanců.

Vicepremiér Karel Havlíček slíbil, že zhruba osm set tisíc rodin dostane kompenzaci za drahé energie v rozmezí patnáct set až dva tisíce korun. Piráti a STAN tvrdí, že to je nesystémová věc, která jen zvýší byrokracii.

Jdeme směrem, jakým jdou Francie a Španělsko. Důležité je, že jsem žádný Green Deal nepodepsal, a není pravda, že v Bruselu říkám něco jiného než doma. Tady mám tweet pana Bartoše, který jednal s předsedou Evropského parlamentu, a dohodli se, že je třeba posílit jeho úlohu. To si nepřeji. Já chci Evropský parlament zrušit, nechci ho.

Vy nechcete ani český.

To není pravda. My musíme posílit Evropskou radu, kde sedí lídři, premiéři, prezidenti. Piráti podporují v Radě většinový systém místo jednomyslnosti. Hrůza, odevzdání svrchovanosti České republiky.

Mezi lídry jste měl svého oblíbence, rakouského kancléře Sebastiana Kurze, jenže on v kampani podpořil koalici Spolu. Teď už tedy u vás není oblíben?

To musel, když je součástí Evropské lidové strany. Sebastiana považuji za přítele, byl jsem u něj sedmkrát, vždycky mám Wiener Schnitzel a Kaiserschmarrn, protože to miluju. Spolu jsme bojovali proti nespravedlivému rozdělování vakcín.

Jenže teď poslal dopis na podporu Petra Fialy.

Oni po něm chtěli, aby natočil video, ale nic jim neposlal. Může se pan europoslanec Zdechovský snažit, jak chce, osočovat mě ze střetu zájmů, má smůlu. Může být větší důkaz, že sloužím České republice, než to, že Evropská komise vyplatila předběžnou platbu z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 915 milionů eur? Peníze, za které jsem bojoval čtyři noci a pět dnů, jsou definitivně schváleny, tak ať už přestanou lhát. Co se týče Babiše, dotace pro Agrofert byly zastaveny a v žádném případě to nebude ohrožovat vyplácení peněz pro Českou republiku.

Nejlepší důkaz by byl, kdybyste se definitivně Agrofertu vzdal. Proč to neuděláte, abyste dokázal, že máte Českou republiku radši než svoji bývalou firmu?

Proč je střet zájmů jenom pro Babiše, ne pro senátora Czernina?

Protože je to zákon směrem k exekutivě.

Je to zákon proti Babišovi.

Nikoliv. I ministr průmyslu, obchodu a dopravy Havlíček se musel svých firem zbavit, stejně jako exministryně Nováková nebo bývalý ministr zemědělství Milek.

Dobře, tak nejenom proti Babišovi, ale hlavně proti němu. Mělo by to být i na poslance a senátory.

Můžete to hned po volbách navrhnout.

Všichni čerpají a podnikají, třeba příspěvky na Barmu jako pan profesor Fiala. Oni mají střet zájmů, oni se tím musejí živit.

Zbavte se Agrofertu, a bude klid.

Proč bych to dělal? Vy vlastně říkáte, že bohatý člověk nemůže jít do politiky.

Může, ale nesmí čerpat dotace a být konečným příjemcem výhod a zisků.

Já na svou firmu nemám žádný vliv, nikdy jsem si nebral žádnou dividendu. Nehrajme tuto hru a nepoužívejme účelové dezinformace.

ANO uvádí, že kvůli politikům ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsme přišli o strategické podniky, vodárny, teplárny, banky. Kvůli tomu prý odchází každoročně na dividendách 300 miliard korun. A pochlubil jste se, že za celou dobu vaší vlády jste nic neprivatizovali. Co to je za devízu, návrat k Únoru 1948?

To je nesmysl. Na ministerstvu financí jsem ukázal, jak se dají dobře řídit podniky, když tomu rozumíte a nekradete. Z Čepro, Mero, Letiště Praha najednou začaly padat až čtyřmiliardové dividendy, což nikdy předtím nebylo.

Kdyby tedy v devadesátých letech bylo u kormidla hnutí ANO, neprivatizovalo by se teplárenství ani banky?

Kdybychom si nechali klíčová aktiva jako vodu nebo elektřinu, jsme teď na tom mnohem líp. Nemůžete privatizovat vodárenství! A kdybychom měli sto procent ČEZ, měl by stát úplně jinou pozici. Chvála bohu, že máme Čepro, protože jinak by tu byl polsko-maďarský monopol. Cukrovary nám zavřeli, cementárny šly pryč, rafinerie jsme dali za dolar Shellu a Conoco.

Podle vás by stát zvládl řízení těchto firem lépe?

Proč ne, my máme špičkové manažery. Podívejte se, jak ve světě uspěly naše finanční a investiční skupiny, PPF, Penta, Křetínský. Skvělá firma je Zbrojovka Uherský Brod, která koupila ikonický Colt. Bohužel tito podnikatelé nejdou do politiky, ale já jsem aspoň vybíral kvalitní lidi do čela státních podniků Čepro nebo Letiště. Firmy mohou prosperovat i ve státních rukách a nemusí se privatizovat.

Vy také slibujete, že zajistíte dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny, jako jsou maminky samoživitelky či zdravotně postižení senioři. Přes státní stavební firmu?

Problém je, že jsme po revoluci prodali šest set tisíc bytů. Stát by měl do toho vstoupit a stavět byty. A musí se podpořit družstevní bydlení. Byla by to aspoň konkurence developerům a soukromým firmám. Majitel Agrostroje Pelhřimov Lubomír Stoklásek postavil sto domů. Má tam i dva zubaře, protože to je taky problém.

Mohl by vám poradit, jak na to. Vy totiž chcete v lokalitách s kritickým nedostatkem zubařů vytvořit státem garantované ordinace poskytující neodkladnou a základní zubní péči. Jak to chcete zařídit?

Musíme zubaře motivovat, aby poskytovali péči lidem v jiných lokalitách než ve městech. Také je třeba se podívat, jaké absolventy produkují lékařské fakulty, protože nemohou jen chtít peníze a nedodávat potřebné lékařské profese.

Bez umístěnek nikoho nedonutíte, aby šel dělat stomatologa třeba do Šluknovského výběžku.

My jim budeme garantovat výkon a může pomoci třeba i to, že lékařská fakulta v Ostravě požádala o akreditaci stomatologie. Techniku toho záměru musíme vymyslet.

Hnutí ANO na váš popud svolalo mimořádnou schůzi k platům politiků, což je dost legrační, protože zákon už se do voleb nestihne přijmout.

Proč jako? Senátoři to určitě stihnou, když budou chtít a sněmovní návrh přijmou bez připomínek.

Když tak horujete pro zmrazení platů politiků, jak je možné, že dva členové vašeho hnutí Jan Schiller a Jan Richter pobírali souběžně plat poslance a hejtmana či šéfa krajského finančního výboru. Připomínám, že Jan Richter, hlavní volební manažer ANO, kandiduje hned za vámi na druhém místě v Ústeckém kraji.

Měla jste slyšet, jak jsem na ně křičel. Strašně.

Nemusel jste křičet, stačilo, kdybyste pana Richtera vyškrtli z kandidátky. Máte na to čas do 6. října.

Bylo to jeho pochybení, dostal vyčiněno a napravil to.

Však víme, jen idiot nemění názory, vy jste je také mnohokrát změnil, v otázce elektromobility, sňatků homosexuálů, v přijetí eura.

To tedy ne, to jsem řekl v roce 2009 jako podnikatel. Teď jsem politik a vidím to jinak.

Pak ale nevyčítejte jiným, že změnili na základě vývoje situace názor, jako pan Bartoš ohledně muslimské Evropy. Určitě budete souhlasit s tím, že sliby se mají plnit.

To platí. Tady je smlouva, kterou jsem uzavřel s voliči, a z 22 bodů jsem splnil dvacet. Nesplnil jsem vyloučené lokality a jednací řád sněmovny.

V tom případě nepochybně splníte politický závazek, který jste dal prezidentu republiky Miloši Zemanovi, že daňová změna bude omezená na dva roky. Takže 31. prosince 2022 se všem zvýší daně z 15 na původních 20,1 procenta?

Nic se nezvýší. Panu prezidentovi jsem vysvětlil, že není důvod to udělat. My to ustojíme cestou zvýšení HDP, inkasem peněz z Evropy.

Prezident už tedy na tom netrvá?

Byl jsem u něj tento týden a nemluvili jsme o tom. Pana prezidenta štve hlavně Green Deal.

Průzkumy říkají, že výsledky budou velmi těsné, ale pravděpodobně vyhraje hnutí ANO. Přesto budete muset hledat koaličního partnera. Spolu a Piráti/STAN říkají, že s vámi nikdy, SPD by s ANO šli, ale bez vás, komunisté se k tomu zatím nevyjadřují. Takže s kým?

Budeme jednat se všemi kromě Pirátů, kteří jsou největší zlo. Jsou to nebezpeční sociopati. Michálek, Wagenknecht, Dostál. Kopřiva v Berlíně říkal, že je pro vyvlastnění bytů. Hřib bude stavět záchody pro třetí pohlaví. Peklo.

Takže se ANO bude domlouvat s SPD, které má podmínku vypsání referenda o vystoupení z Unie?

Určitě nebudeme dělat referendum o vystoupení z Evropské unie. Není důvod. Chceme měnit Unii k lepšímu.

Tím jste vyloučil z jednání o koalici SPD, protože pro ně je referendum nepřekročitelná podmínka.

No tak asi jo.

Budete tedy vládnout menšinově v demisi?

To je jednoduchá trojčlenka. Největší chyba Václava Havla byla, že nemáme většinový systém, ale teď ho už máme, protože všichni jsou proti Babišovi. Takže milí občané, dejte nám padesát procent a bude to vyřešeno, aby nás neobešli.

To je ovšem přání z říše pohádek. Slíbil vám Miloš Zeman, že vás jmenuje premiérem, pokud ANO zvítězí ve volbách?

Pokud zvítězíme, tak ano.

I když nebudete mít většinu 101 hlasů pro sestavení vlády?

To jsme neřešili.

Kdo je Andrej Babiš



* Narodil 2. září 1954 v Bratislavě.



* Studoval na švýcarském státním gymnáziu, po návratu absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor zahraniční obchod. V roce 1980 se stal členem KSČ.



* Na podzim 1985 byl vyslán jako delegát společnosti Petrimex do Maroka, kde působil šest let a zastupoval asi 15 podniků zahraničního obchodu. V Maroku pobýval i v době sametové revoluce.



* Agrochemický holding Agrofert založil v roce 1993. Po přijetí zákona o střetu zájmů svoje firmy vložil do svěřenských fondů. Evropská komise rozhodla, že je stále konečným příjemcem benefitů, a Česká republika to musí řešit.



* V roce 2011 založil Akci Nespokojených Občanů, tedy hnutí ANO. Ve volbách 2013 s ním hned napoprvé uspěl a ve vládě Bohuslava Sobotky se stal ministrem financí. Po premiérově tlaku v květnu 2017 odstoupil. Následné podzimní volby hnutí ANO vyhrálo se ziskem 29,6 procenta, což představovalo 78 mandátů. Babiš se stal premiérem, jeho jednobarevná vláda nezískala důvěru. V červnu 2018 ve sněmovně uspěl v čele menšinového kabinetu ANO a ČSSD, tolerovaného KSČM.



* Čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo a vede dlouholetý spor o to, zda byl neoprávněně veden jako agent StB.