Hříchy minulosti

To je ekvivalent až šesti tisíc nových obyvatel. Čísla vycházejí z dokumentu pro rozvoj školství, který je radnici k dispozici jako příprava na variantu maximálního nárůstu obyvatel podle záměrů investorů a územního plánu.

Dokument pracuje se čtyřmi lokalitami, které obklopují jednotlivé základní školy. V nich mapuje stavby pro bydlení, které jsou buďto čerstvě dostavěny nebo v příštích letech vyrostou.

Dělá to dohromady až 2700 bytových jednotek. Odtud se odhaduje nárůst obyvatel až na celkových 6166 osob. Jde přitom o daň minulosti, kdy předchozí vedení radnice dovolily nekoncepčnímu rozvoji města, kdy se nepočítalo s navyšováním kapacit infrastruktury. Tyto projekty již nejdou zastavit. Meziročně může jít až o tisícovku nových obyvatel. Nárůst bude zřejmě pomalejší, přesto je potřeba být na pozoru.

Strategické plány

V souvislosti s tímto přehledem už loni v září radnice na zasedání zastupitelstva představila strategický dokument Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury města Beroun. Ten nastavil jasná pravidla a hranice, jak a kde se bude budovat. Podstatou je, že potenciální investor se dle těchto nových zásad bude muset přiměřeným způsobem podílet na údržbě veřejné infrastruktury.

Kdo chce vést vaši obec na Berounsku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Zásady by měly klást důraz na rozvoj veřejných prostranství, zeleně, dopravní a technické infrastruktury včetně staveb a zařízení pro nakládání s odpady a občanské vybavenosti. Dokument tímto vyzývá investory k přímé finanční spolupráci na budoucím rozvoji města.

Obchvat města v nedohlednu

Jenže minulost už nejde změnit a v Berouně tiká populační bomba, která může napáchat velké nepříjemnosti.

Město již dnes trápí nárůst dopravy, což se s tak velkým přírůstkem obyvatel bude jen zhoršovat. Hovoří se tu minimálně o třech tisících automobilech, jejichž uživatelé budou chtít vyrazit na nákupy, s dětmi na kroužky, do školy a samozřejmě do práce. A podle ankety Deníku je to právě doprava, která místní trápí nejvíce.

Jak má Beroun dostat pod kontrolu příliv obyvatel? Podívejte se, jak hlasovali čtenáři Deníku:

Volební anketa: Jak má Beroun dostat pod kontrolu příliv obyvatel?

Hlavní ulice Plzeňská v ranní nebo odpolední dopravní špičce prakticky kolabuje. Vyhnat auta z centra má pomoct především jižní obchvat města. Jeho stavba je ale v nedohlednu. Poslední zprávy hovoří o tom, že stavba má být oficiálně zahájena tento měsíc, ale reálně se začne stavět zhruba do dvou let, přičemž se věc řeší minimálně deset let.

„Uděláme to v souladu se stavebním zákonem. To znamená, že se například postaví přípojka na veřejné osvětlení budoucího chodníku a cyklostezky. Tím pádem bude legislativně stavba zahájena,“ objasnil v srpnu místostarosta Michal Mišina.

S nárůstem obyvatel se zvýší nároky také na zdravotnictví. Podle radnice by zdravotnické služby měly poptávku ustát. Přítomnost berounské nemocnice je ve městě nicméně klíčová. Bez ní by prognózy byly asi mnohem černější.

Stavba školy a školky je nutnost

Palčivým bodem je školství, které s nárůstem obyvatel samozřejmě úzce souvisí. S rozšířením kapacity má pomoci stavba nové mateřinky Pod Máchovnou.

V Berouně se o hlasy voličů uchází rekordní počet stran a hnutí

Co se týče základních škol, míst pro nové děti má město dostatek. Na stole je ale plán stavby nové školy. Podle starostky Soni Chalupové je zhruba 800 míst obsazeno dětmi z okolních obcí a v této souvislosti věc komplikuje historická spádovost Berouna, kdy se do místních škol hrnou především přespolní šesťáci. Letos to navíc bylo poprvé, kdy na šest z nich nezbylo místo. Problém se řeší čtyři roky, ale dohodu, která by mohla přinést i peníze do rozpočtu města, se s většinou obcí uzavřít nepodařilo.

Nově zvolené vedení radnice tak bude stát před zásadními kroky, na které bude muset sehnat stamiliony korun, a čas se přitom krátí.

Komentář Radka R. Kaši: V Berouně se hezky žije, ale…



Šéfredaktor Berounského deníku Radek R. KašaZdroj: archiv Radka R. KašiBeroun je nádherné město, ale i zde se najdou problémy, které jsou vlastně prakticky identické s těmi, jež se najdou ve spoustě jiných českých měst s podobným počtem obyvatel. Jedním z nich je poměrně velký nárůst populace, který souvisí s nerozvážnými rozhodnutími minulých vedení města. Pokud se nezačne nic dělat, může to vést až k dramatickému snížení životní úrovně. Jenže problému se dosud nepřikládalo tolik váhy, kolik by si věc jistě zasloužila, a výsledkem je, že na populační bombě začalo odpočítávání.



Věc se zčásti začala zásadněji řešit až v průběhu loňského roku, kdy zastupitelstvo schválilo strategický dokument, který v budoucnu dobrovolně zaváže developery k finanční spolupráci na rozvoji infrastruktury města. V ten samý rok ale musela zase především opozice zabránit záměru poměrně nesmyslné satelitní výstavby v lokalitě Na Ptáku, která by jistě situaci nevylepšila.



Čas plyne a ve společnosti momentálně panuje snad až apatická únava nad skutečností, kolik let se nic neděje se stavbou tolik důležitého obchvatu. Jakmile se problém populačního růstu výrazněji dotkne i školství, to už by mohlo být zle.



Určitě tedy nově zvolené vedení radnice nebude stát před jednoduchým obdobím, pokud ještě zvážíme, že město musí splácet historické dluhy. Jedním z nich byla například rekonstrukce prostranství před obchodním domem Hvězda. Kdyby se ta nezahájila, to už by byl „epic fail“. Dalším, ale ne posledním je zase zfušované autobusové nádraží.