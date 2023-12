Kdy: sobota 16. prosince od 9.00

Kde: Nižbor, Sklárna Rückl

Za kolik: 100 – 1000 korun

Přijďte si užít adventní čas a vyfouknout si svou vlastní originální vánoční ozdobu či si vybrousit vánoční motiv na naši křišťálovou sklenici. Komentované prohlídky: dospělí 150 Kč, zvýhodněné vstupné 100 Kč, příplatek za broušení skleničky na památku 500 Kč, příplatek za foukání skla na verštatu 1 000 Kč, možnost vyzvednutí vlastního výrobku od následujícího pondělí v otvíracích hodinách sklárny. Foukání je bez příplatku za vyzvednutí. Komentované prohlídky a zážitky broušení a foukání skla je nutné rezervovat předem prostřednictvím e-mailu na adrese: exkurze@ruckl.cz nebo telefonicky na čísle 605 229 205.

Dětský vánoční jarmark Kdy: sobota 16. prosince od 12.00

Kde: zámek Dobřichovice

Za kolik: neuvedeno Na nádvoří dobřichovského zámku se v sobotu 16. prosince koná dětský vánoční jarmark. Ve 13 hodin vystoupí dobřichovická ZUŠ, od 14:30, 16h a 18h je pak v bistru U Věže v plánu vánoční hra aneb O tom slavném narození. Děti se mohou těšit na dílny, projížďky na koních i tradiční kovářskou dílnu. Prodávat letos budou děti ze ZŠ Dobřichovice, skauti, Dětský domov Lety, ZUŠ Dobřichovice, DODO.

Koncerty na berounském náměstí

Kdy: sobota 16. prosince a neděle 17. prosince

Kde: Beroun, Husovo náměstí

Za kolik: neuvedeno

Berounský advent nabídne o víkendu tři koncerty, v sobotu se tam představí místní pěvecké sbory, od 9.30 hodin Bonbon a L.A. Davison, Slavoš, od 17.30 hodin Modrej Beroun s gospely, v neděli od 16.30 hodin následuje Touch of gospel.

Adventní trhy v Berouně odstartoval ponocný a koncert Richarda Pachmana

BENEŠOVSKO

Adventní trhy v Benešově Kdy: pátek 15. a sobota 16. prosince 14.00 – 18.00

Kde: Masarykovo náměstí, Benešov

Za kolik: zdarma Adventní trhy s pestrou nabídkou vánočního zboží a bohatým kulturním programem. V pátek od 17.00 Česká mše vánoční v provedení Humble orchestra a Emauzského sboru.

Adventní a vánoční prohlídky hradu Český Šternberk

Kdy: sobota 16. prosince a neděle 17. prosince 10.00 – 15.00

Kde: Hrad Český Šternberk

Za kolik: 250 Kč, snížené vstupné 200 Kč

Přijďte se podívat na svátečně vyzdobený hrad, připomeňte si význam, zvyky a průběh adventního období a poznejte, jak se na hradě prožíval advent a slavily Vánoce za první republiky. Vstupenky je třeba zajistit si předem, a to buď nákupem on-line, nebo rezervací přes webový formulář či na telefonu 317 855 101.

BOLESLAVSKO

Exkurze do cukrovaru v adventním a vánočním čase Kdy: sobota 16. prosince v 11.30 a ve 14.30

Kde: Dobrovická muzea, Dobrovice

Za kolik: 120/80 Kč Dobrovická muzea vás srdečně zvou na komentovanou prohlídku pro širokou veřejnost. Projdete se továrnou největšího cukrovaru v ČR, který je zároveň nejstarším stále činným cukrovarem ve střední a východní Evropě, jelikož byl založen již roku 1831. Na konci prohlídky je k dispozici ochutnávka. Nutné objednání předem na 725 871 072 nebo mu.recepce@tereos.com.

Michal na hraní

Kdy: sobota 16. prosince od 16.00

Kde: Škoda Muzeum - L&K Fórum, Mladá Boleslav

Za kolik: 290 Kč

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky.

KLADENSKO

Hradišťan ve Velvarech Kdy: pátek 15. prosince od 19.00

Kde: Velvary, Záložna

Za kolik: základní vstupné 550 korun, snížené 300 korun Hradišťan & Jiří Pavlica, ojedinělé hudební seskupení s nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspirací byla zejména v začátcích lidová tradice.

The Neighbours v Aktoffce

Kdy: pátek 15. prosince od 19.30

Kde: Buštěhrad, Aktoffka art club

Za kolik: neuvedeno

Představí se oblíbené buštěhradské jazzové seskupení The Neighbours ve složení Jan Kasalický, Samuel Gallat, Zdeněk Vácha.

KOLÍNSKO

Adventní neděle v Muzeu lidových staveb v Kouřimi Kdy: neděle 17. prosince 10 - 16.00

Kde: Muzeum lidových staveb, Kouřim

Za kolik: 200 Kč, snížené vstupné 90 Kč, rodinné 490 Kč Štědrý večer se už blíží a všude vrcholí atmosféra očekávání. Jak se na Vánoce připravovali naši předkové? Ve skanzenu pro vás jejich zvyklosti oživí. Buďte si jisti, že některé vánoční obyčeje vás překvapí. Víte třeba proč s sebou Lucky nosily koště, nůžky a peroutku? A tušíte, proč s sebou Perchta nosila spoustu koudele? Přijďte prožít zvyklosti našich předků na vlastní kůži.

Bruslení na Karlově náměstí

Kdy: do 6. ledna 2024

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: zdarma

Máte rádi bruslení? Na Karlově náměstí pro vás bude připraveno úžasné umělé kluziště! Zažijte radost z bruslení třeba pod zářícími vánočními světly a užijte si s rodinou či přáteli netradiční zábavu v centru města. Kluziště bude pro veřejnost k dispozici od 7. prosince až do 6. ledna 2024.

KUTNOHORSKO

Adventní jazzový koncert ve Vinařství Kocián Kdy: pátek 15. prosince od 19.00

Kde: Vinařství Kocián, Uhelná 599/5, Kutná Hora

Za kolik: zdarma Jazzový koncert navazuje na uplynulý úspěšný listopadový koncert, který se konal v rámci projektu „Hudební vinný sklep“. A protože se blíží Vánoce, následující koncert proběhne v adventním duchu a v jazzovém rytmu. Nebudou chybět ani vánoční koledy.

Vánoce na nádvoří Vlašského dvora

Kdy: neděle 17. prosince 10 - 18.00

Kde: Vlašský dvůr, Kutná Hora

Za kolik: zdarma

Prodejní trh s vánočními ozdobami, kreativní dílničky, zajímavé prohlídky, koncerty a samozřejmě vánoční i nevánoční občerstvení. To vše a mnohem víc slibují letošní vánoční trhy na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře.

MĚLNICKO

Krampusové na vánočních trzích Kdy: pátek 15. prosince od 10.20

Kde: Mělník, náměstí Míru

Za kolik: neuvedeno Mělnické vánoční trhy v historickém centru města nabídnou páteční program, který začne už v 10.20 hodin vystoupením mělnických školáků, v 17.00 začíná Bobíkův vánoční svět a v 18.00 hodin dorazí Krampusové.

Vánoční ples taneční školy

Kdy: sobota 16. prosince od 19.00

Kde: Kralupy, kulturní dům Vltava

Za kolik: 200 – 450 korun

Vánoční ples taneční školy StormDance. Taneční show úspěšných párů, ukázky tanečních vystoupení, soutěže, workshop a další bohatý program, tombola.

České vánoční pastorely a koledy Kdy: sobota 16. prosince od 15.30

Kde: Melník, Regionální muzeum

Za kolik: neuvedeno Koncert mělnické sopranistky Jany Sklenářové a jejích přátel za hudebního doprovodu Lýdie Havlákové – Paďourové. Koná se v malém sále.

Advent v muzeu pekařství a cukrářství

Kdy: neděle 16. prosince od 13.00

Kde: Mšeno, Muzeum pekařství a cukrářství

Za kolik: neuvedeno

Ochutnávka cukroví podle dobových receptů, vánoční zvyky, od 14.00 komentovaná prohlídka. Pokračuje do 16.00 hodin.

NYMBURSKO

Polabské vánoční trhy Kdy: pátek 15. prosince - neděle 17. prosince 9.00 – 17.00

Kde: Výstaviště, Lysá nad Labem

Za kolik: zdarma Polabské vánoční trhy v Lysé nad Labem si za dobu své existence – v roce 2023 se uskuteční již 28. ročník, vybudovaly pověst jedněch z nejlepších předvánočních prodejních akcí v republice. Vzhledem k tomu, že není vybíráno vstupné, není možné říci přesné číslo návštěvnosti, ale odhady říkají, že je navštíví kolem čtyřiceti až padesáti tisíc lidí. Pojďte využít jedinečné příležitosti nakoupit vánoční dárky pod jednou střechou.

Vánoční orienťák 2023

Kdy: sobota 16. prosince 17.00 - 18.00

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Za kolik: zdarma

Klub Běhej Poděbrady vás zve na tradiční zimní závod. Přijďte si zkusit orientační běh do vánočních Poděbrad! Nemějte obavy, v centru závodu budou mít pořadatelé dostatek zkušených pomocníků, kteří vám ochotně poradí a vysvětlí všechny vaše otázky. Připravena je i trasa pro děti, při svíčkách, na kterou můžete vyrazit i s nimi.

PŘÍBRAMSKO

Stříbrná adventní neděle Kdy: neděle 17. prosince od 14.00

Kde:Příbram, náměstí 17. listopadu.

Za kolik: neuvedeno Na programu stříbrné adventní neděle v Příbrami je vystoupení pěveckého sboru ZUŠ A. Dvořáka, vánoční pohádka Nad Betlémem svítí hvězda, adventní vystoupení žáků ZUŠ J.J.R. Rožmitál pod Třemšínem nebo koncert Vánoce na oběžné dráze. Chybět nebudou ani adventní trhy s anděli na chůdách.

1/44 Zdroj: Hájíčková Jana Bronzová adventní neděle v Příbrami se slavila na náměstí J. A. Alise

Koncert souboru Ensemble Hilaris

Kdy: sobota 16. prosince od 17.00

Kde: Příbram, kostel sv. Jakuba

Za kolik: neuvedeno

16. prosince, v podvečer třetí adventní neděle, se v kostele sv. Jakuba v Příbrami bude konat koncert vokální duchovní hudby. Účinkovat bude osmičlenný pražský soubor Ensemble Hilaris.

Vánoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec Kdy: sobota 16. a neděle 17. prosince od 10.00

Kde: Skanzen Vysoký Chlumec

Za kolik: základní vstupné 100 krun, snížené 60 korun Kouzelnou zimní atmosféru Skanzenu Vysoký Chlumec, pobočky Hornického muzea Příbram, i letos doplní tradiční řemesla. V útulně vytopených a svátečně vyzdobených chalupách si o nadcházejícím víkendu můžete sami vyzkoušet různá řemesla a dovednosti, ochutnat historické pečivo nebo se dozvědět o původu vánočních zvyků. Těšit se můžete na například na zdobení perníčků, vyřezávání betlémových figurek i předení na kolovrátku.

RAKOVNICKO

Stříbrná sobota Na Růžku

Kdy: sobota 16. prosince od 10.00

Kde: Pecínov, Na Růžku

Jarmark, vánoční dílny, řemeslníci, dárky a dobroty, vánoční stromky, výtvarný výstava žáků základní umělecké školy. Od 10.00 a 13.00 hodin program žáků základní umělecké školy, od 19.00 koncert Hradního dua.

