/FOTO/ Oslavy keltského svátku Beltain propuknou na zámku Nižbor současně s otevřením sezony v Informačním centru keltské kultury v sobotu 27. dubna v pravé poledne.

Beltain na zámku Nižbor. | Foto: se souhlasem Ústavu archeologické památkové péče

Nejen svátky ohně a jara, ale i svátek hudby a keltských řemesel můžete tradičně navštívit poslední dubnový víkend na Nižboru. Nádvoří zámku i letos ožije velkou slavností. V pravé poledne vypukne veselí provázené hudbou, tancem i hrami pro všechny věkové kategorie. Atmosféru keltské vesnice navodí Vousův kmen, který na nádvoří rozvine své stany s ukázkou tradičních řemesel Keltů. Návštěvníkům také předvedou ukázku soubojů s meči, chybět nebude ani dětmi oblíbená bitva s Římany.

Na zámku zahrají také Happy to Meet:

Zdroj: Youtube

Bez dobrého jídla a pití si slavnost představit nelze. Kromě veselí s hudbou a tanci budou moci diváci navštívit novou výstavu Keltské mincovnictví v srdci Evropy, která se návštěvníkům zámku otevřela na konci loňské sezony. Zdroj: se souhlasem Ústavu archeologické památkové péčeAutorem výstavy je přední evropský specialista dr. Jiří Militký, numismatik a archeolog, který výstavu sestavil přehledně do jednotlivých období od počátků mincovnictví u nás až po jeho vrchol. Zvláštní místo je pak věnováno mincím a mincovnictví na nedalekém oppidu Stradonice, na kterém se mince razily a odkud se distribuovaly do celé tehdejší keltské Evropy. Hudební program blíže představil dramaturg Beltainu, Bronislav Petráň: „Program zahájí pochodem dudácká kapela Blue Squadron Pipe Band, v odpoledních hodinách zazní skladby od skupiny Jauvajs a Radima Zenkla a Ondry Kozáka. Podvečer zpestří temperamentní keltský rock v podání Happy to Meet. Návštěvníci se budou moci dívat na hbité nožky tanečníků skupiny Gall-tír a spolu s nimi si tyto tance i vyzkoušet. Večer zakončí nezbytná ohňová show.“

Beltain na zámku v Nižboru pořádá Ústav archeologické památkové péče. Informační centrum keltské kultury letos oslaví 20 let své existence. „Během bohatého programu proběhne představení nového komiksového sešitu Dobrodružná cesta římského obchodníka do země Boiohaema a při té příležitosti se děti i dospěli mohou zúčastnit malé komiksové dílny, který povede výtvarnice komiksu Zuzana Kolebabová. Také v letošním se budou moci návštěvníci seznámit s pravěkými nástroji, ale také například s nejen terénní prací antropologa a archeologa“ dodává ředitelka ÚAPPSČ Irena Benková.