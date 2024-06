Děti byly nadšené, že si na ně udělal čas a přivítaly ho mohutným skandováním jeho jména. A také mu zatančily kačeří tanec, protože Radko hraje za Anaheim Ducks v severoamerickém NHL. Hokejista neodmítl ani desítky selfie s dětmi. Zlato a putovní pohár získala Jungmannova základní škola, stříbro si převzaly děti ze Základní školy Wagnerka a bronz 2. základní škola.

V Berouně začal Festival sportu. Nechyběl Radko Gudas | Video: Jana Hájíčková

Na pódiu se konala řada vystoupení. Pole dance, Dog dance, aikido, parkurová show a mnoho dalšího. Děti se na různých stanovištích mohly sporty vyzkoušet. U hokejového trenažéru jsme zastihli desetiletého Maxmiliana Mareše z Berouna: „Nikdy jsem hokej nehrál a teď jsem si ho tady zkusil poprvé. Měl jsem skore 17, což je docela dobrý. Vyzkoušel jsem si ještě tenis, horolezeckou stěnu, florbal a ještě bych chtěl zkusti baseball. Jinak hraju tenis v Karlštejně a fotbal v Berouně.“

Fronta holčiček se tvořila u lektorky pole dance. „Učíme děti šplhat, zkoušíme základní postavení u tyče, první otočky tzv. chairspin, žábu, kdy se nepoužívá síla v rukách, ale v nohách, kdy je potřeba spojit mozkové buňky s tělem. Mám pocit, že možná dvě dívky budou mít zájem pokračovat. O tento sport je čím dál větší zájem, protože předsudky z dřívějších let vymizely. Je to těžký sport, kdy se využívá váha těla, je to moderní gymnastika, kterou uvádíme do tance,“ vysvětlila Daniela Kolářová z Poledance studia Daniella Be v Berouně.

„Dnes je zde 32 tříd, což může být až 800 dětí. Není reálné, aby všechny prošly naším stánkem, ale jde nám o to, aby si softbal vyzkoušely a ideálně přišly zítra s rodiči. Důležité je zaujmout dítě, ale hlavně přesvědčit rodiče. Děti se ptají, zájem je veliký a budeme se těšit na spoustu nových dětí v září,“ uvedl zase předseda softbalového klubu Piranhas Beroun Michal Maryška.

Festival sportu bude pokračovat i v sobotu od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.