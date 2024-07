Už když vystoupíte na parkovišti z auta, praští vás omamná vůně do nosu. Je všudypřítomná a má uklidňující účinky. U vchodu je nutné zaplatit vstupné 150 korun a projít skrz restauraci a obchůdek s nejrůznějšími výrobky z levandule. Ochutnáváme vanilkové a kakaové čajové pečivo s levandulí nebo raw müsli tyčinky, kde je též levandule znát. A levandulový sirup nám přidali i do kávy. Skvěle chutnaly i domácí pomazánky z řepy, cizrny a sýru.

Po dobré snídani jsme se vydali na procházku s červencovou hrací kartou. U sedmi stanovišť jsme museli splnit nejrůznější hádanky, vyluštit křížovku nebo doplnit pranostiky. Pro rodiny s dětmi je hra vítaným zpestřením. A pak už se procházíme levandulovými poli, kde se mnoho návštěvníků rádo fotí. Někteří usednou na židli a kochají se pohledem, jiní si lehnou na lehátko anebo rovnou do postele.

Sklidí až 500 svazků na den

Minulý týden už zde začali se sklizní. Brigádník Dan musí nastříhat 500 svazků za den. „Levandule nemůže být úplně rozkvetlá, abychom z ní po usušení získali co nejvíce prospěšných látek. Vůbec ji nezaléváme. Roste na bývalých vápencových mořích. Čerpá minerály a stopové prvky z půdy. Pomáhá i vítr. Rostlina začne makat a produkovat co nejvíce bio flavonoidů, látek, které jsou zdraví prospěšné,“ vysvětlila manažerka výroby a vývoje Milena Krčálová. Brigádníci stříhají levanduli do svazků, které pak zavěšují na speciální ploty do tmavého stanu, aby se usušila.

„Kytičky musíme probírat dvakrát denně a otáčet je. Po usušení se ukládají do temna do skladu a pak je zpracováváme. Buď ji celou nařežeme do suchých směsí, nebo z ní vaříme sirupy, vyrábíme nápoje a jen z květů esenciální olejíček. Zrovna dneska budu vyrábět hydrolyzát a z něj esenciální olejíček,“ dodala Krčálová.

Nechali jsme se hýčkat v Levandulovém údolí, kde právě sklízejí levanduli | Video: Deník/Jana Hájíčková

Do budoucna zde přibude i vůně z růží. „Letos v březnu jsme zasadili i 5 000 bio růží. Jedná se o původní odrůdu růže damašské, což je olejonosná růže. Plánujeme z ní vyrábět růžový esenciální olej a snad už příští rok by mohlo 40 procent z nich plodit,“ upozornila Krčálová.

Po procházce si jdeme užít levandulovou koupel nohou s masáží do jedné ze zdejších chatiček. „V dalších chatičkách je dětské spa, bylinná chýše, kde probíhají bylinné obklady, chýše s aromaterapiemi. Dá se zde i ubytovat v chatičce, které říkáme Petrolejka, vejdou se tam čtyři osoby anebo v maringotce přímo u levandulových polí. Ta je pro dvě osoby. Tam je ale potřeba rezervace hodně dopředu,“ vysvětlil nám masér Marek, který nám do škopku nasypal kamínky, zalil teplou vodou, přidal koupelovou sůl a levanduli. Chvíli jsme ve škopku přešlapovali, stimulovali akupresurní body na ploskách, pak jsme usedli do křesla a Marek nám nohy masíroval. Ke konci nás nechal o samotě relaxovat. Procedura trvala hodinu.

Levandulové kapky v boji proti stresu

Následoval oběd, kdy jsme ochutnali květákovou polévku a karbanátky s bramborovým salátem. Byly vynikající. A na závěr jsme vyzkoušeli ještě aromaterapii. Masérka nám pod jazyk kápla protistresové kapky z levandule a esenciální olej z levandule rozetřela na spánky. Uvelebení v křesle jsme si užívali masáž celé hlavy. I zde trvala procedura hodinu. „Často se dávají tyto procedury jako dárek. Jsou i součástí balíčků Levandulový den nebo Levandulový víkend,“ vysvětlila masérka.

Nechali jsme se hýčkat v Levandulovém údolí, kde právě sklízejí levanduli | Video: Deník/Jana Hájíčková

Právě protistresové kapky jsou zdejší novinkou. Vznikly na základě studie a výzkumu. „Používají se i při chorobách jako je roztroušená skleróza, Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba. Stačí 3 kapky ráno nebo 3 kapky večer. Závažné stavy ale je potřeba konzultovat s ošetřujícím lékařem. Berou si je od nás z Psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo Alzheimer centra ze skupiny Penta,“ upřesnila Krčálová.

Rovněž je zde možné se zúčastnit workshopu a vyrobit si parfém nebo krém či si ozdobit klobouk. To už jsme ale nestihli. Příjemně prožitý den nás na závěr odměnil krásnou duhou a spoustou energie do dalších dní.