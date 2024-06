To se musím vrátit hodně do historie. Když mi bylo 13 let, potkal jsem plačící holčičku před školní jídelnou, která byla na zámku v mém rodném městě v Jaroměřicích nad Rokytnou. Točila si klíči na gumičce, ale vylétly jí z ruky a rozbily okno na zámku.

Vydal jsem se za kastelánem, abych mu to řekl. Okno vysadil a klíče holčičce vrátil. Požádal mě, abych okno s kamarádem odnesl ke sklenáři a za odměnu nás pozval na prohlídku. Mohl jsem tam pak strávit celé léto jako klíčník. Průvodkyně vykládaly text a já byl ten „důležitý puberťák“ s klíčem.

Připadal jsem si tehdy hrozně důležitě, když jsem otevřel dveře, nechal skupinu projít, zavřel a přešel za provázkem na druhou stranu, abych pak zase po výkladu průvodkyně důležitě otevřel další dveře. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že se jako kastelán budu jednou živit.

Vy jste ale později i v mnoha hradech a zámcích prováděl, že?

Jednou jsem si půjčil v knihovně knížku o Vranově nad Dyjí a paní knihovnice se mě ptala, proč si ji půjčuju. Jestli snad uvažuju o tom, že bych tam prováděl, což mě do té doby nenapadlo. Odkázala mě na pana kastelána na Bítově, který mě přijal, což byla moje první štace.

Pak následovaly Jaroměřice nad Rokytnou, Bouzov, Buchlov, Švihov, Rožmberk, Karlštejn, Žirovnice, Frýdlant v Čechách, Pernštejn, Rožmberk a další. Zkrátka jsem prošel celou republiku křížem krážem, protože mě to bavilo. Říkal jsem si, že nejlíp objekt poznám, když tam budu měsíc pracovat.

Až jste se stal kastelánem na Karlštejně. Vloni jste zde konečně otevřeli nové návštěvnické centrum. Jak ho návštěvníci přivítali?

Rozhodně uvítali větší komfort. Dříve si koupili vstupenky u okénka na nádvoří a v nepříznivém počasí se neměli kam schovat, v zimě kde se ohřát. Teď si mohou uvnitř dopřát občerstvení, včetně výborné kávy, koupit suvenýry nebo se podívat na film.

Celá přestavba stála 164 milionů korun, přičemž asi 85 milionů byla dotace z Evropské unie. Zbytek zaplatil stát, ministerstvo kultury a Národní památkový ústav. Přestavba trvala celkem tři roky.

Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo vybudovat důstojné návštěvnické centrum odpovídající úrovni jedenadvacátému století, aniž bychom nějak zasáhli do památkové hodnoty Karlštejna. Rehabilitovali jsme suterén Císařského paláce, který byl od padesátých let minulého století přestavěn na veřejné toalety pro návštěvníky.

Kastelán Lukáš Kunst: Nově upozorníme na nepřesnosti ve filmu Noc na Karlštejně | Video: Jana Hájíčková

Architekt Josef Mocker celý prostor suterénu využil v devatenáctém století jako kontejner na suť, a díky tomu jsou tam částečně dochované původní středověké omítky. Neplánoval tam žádnou další stavební činnost, tak ho prostě jenom zavezl a tím zakonzervoval. Odstranili jsme tam železobetonový prefabrikovaných strop z padesátých let 20. století a vrátili zpátky dřevěný trámový strop.

Teď jsou ale veřejné toalety na jiném místě, že?

Nové toalety vznikly na jižním Parkánu mezi Purkrabstvím a Císařským palácem. Jedná se o přiznanou technickou vložku. Snažili jsme se to vymyslet tak, aby třeba za 50 let, bude-li třeba, bylo možné současnou stavbu velmi pohodlně odstranit.

Je kapacita návštěvnického centra dostačující? Netísní se tam návštěvníci?

Měl jsem velkou obavu, že návštěvnické centrum nebude dostačující, protože prostory jsou poměrně malé. Naštěstí se ale ukázalo, že kapacitně plně dostačuje. Například jsme neumisťovali ani žádné navigační cedule a nechali návštěvníky, ať nám sami ukáží, kudy se jim nejlépe chodí do pokladen, do občerstvení. Podařilo se nám tak přirozeně nastavit navigační systém, který budeme brzy instalovat.

Vloni jste získali ocenění Křišťálový špendlík. O co se jedná?

Je to vlastně ocenění za hodnocení hradu Karlštejna uživateli Google Maps. Byli jsme v roce 2023 nejlépe hodnocený hrad Středočeského kraje. Vlastně jde o pozitivní recenze na Google mapách. Máme z toho velkou radost. Ukazuje se, že cesta, kterou jdeme, je dobrá jak ve formě prezentace hradu, tak konečně v důstojném zázemí, které Karlštejn opravdu mnoho desítek let postrádal.

Co nového chystáte na letošní sezónu?

Kdykoli se mě někdo zeptá, co je u vás nového, tak obvykle s úsměvem říkám, že díkybohu nic. Jsem správce historického objektu a jsem rád, když nemáme nový výtah nebo eskalátor.

Navíc Karlštejn je v tuto chvíli přístupný z 98 procent. Na otázku: Pane kasteláne, vezmete nás někam, kam ostatní nechodí?, odpovídám: Tak to vás můžu vzít jedině k sobě do služebního bytu, anebo do kanceláře, protože jiné prostory veřejnosti nepřístupné už na Karlštejně nejsou.

close info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Hrad Karlštejn.

I tak se pořád snažíme něco málo nového nabídnout. Letos jsme byli nuceni zavřít třetí prohlídkový okruh, konkrétně vyhlídku z Velké věže. Četnost prohlídek se zvyšovala natolik, že docházelo ke zvukovému rušení prohlídek druhého okruhu s kaplí Svatého Kříže.

Respektive úplně jsme ji nezavřeli, ale zavřeli jsme ji jako samostatný okruh a přidali jsme ji k mimořádnému okruhu Celým hradem, který jsme vloni otevřeli nově. Máme i další mimořádné okruhy - Na kafe s kastelánem, Kaple večerního Karlštejna nebo Karlštejn jako uzavřená pevnost. Jedná se o exkluzivní soukromé prohlídky vždy pro šest osob, čemuž odpovídá také cena. Na tyto okruhy je však třeba se předem objednat.

A kolik exkluzivních prohlídek Na kafe s kastelánem pořádáte?

Za sezónu je vypsaných třeba jenom šest termínů. Jedná se o odpolední setkání s kastelánem a v ceně je i drink na uvítanou a malé občerstvení. Společně projdeme kompletně celý hrad a pak si dáme kávu a medovník na nádvoří.

Hrad už je v tu dobu prázdný, takže lidé si vychutnají úplně jiné genius loci bez návštěvnického ruchu. A mám velkou radost, že dosud nemám jedinou negativní reakci. Naopak jsou z toho návštěvníci nadšení. Většinou to dostávají jako dárek k narozeninám a úplně neví, co je bude čekat a jsou mile překvapeni.

Kastelán Lukáš Kunst: Nově upozorníme na nepřesnosti ve filmu Noc na Karlštejně | Video: Jana Hájíčková

Při další exkluzivní prohlídce Kaple večerního Karlštejna se zase návštěvníci dostanou do kostela Nanebevzetí Panny Marie, do kaple svaté Kateřiny, kam se normálně jenom nahlíží, a do Presbyteria, nebo do kaple svatého Kříže. Nabízíme tak Karlštejn trochu jinak. Většinou na tyto prohlídky chodí lidé, kteří už mají nějaké historické povědomí a užijí si tak hrad i informace trochu jinak než běžný turista.

Zdražili jste od loňska vstupné?

Národní památkový ústav zdražoval napříč republikou. Někde se zvedalo o 10 korun, jinde o 20. U nás zdražil o třicet korun. Základní okruh stál pro dospělého 270, teď je to 300 korun, výběrový okruh 540 a teď 640 korun. Veřejnost to většinou chápe. Jen nás občas někdo kritizuje za výši vstupného na exkluzivní okruhy. Není pravda, že Karlštejn vyjde pro rodinu na 7 000 korun.

Hrad je možné vidět za běžné vstupné s běžnými prohlídkami. Pokud by někdo rád něco navíc, může využít exkluzivní okruhy, kterým také odpovídá cena. I na tyto okruhy máme jen velmi pozitivní zpětnou vazbu.

Od května vede na hrad nová asfaltová silnice. Nepoznamenalo to návštěvnost hradu, když se budovala od října loňského roku?

Určitě chodilo méně návštěvníků, ale s tím se v zimě počítá. A například dostat se sem s kočárkem bylo trochu těžší. Ale nezaznamenali jsme od lidí žádnou negativní reakci, že by se třeba na nás kvůli tomu zlobili. Místní podnikatelé v penzionech si ale užili, protože jim nikdo nebyl schopen říct, jestli zrovna před jejich penzionem budou dělníci pracovat od 7 hodin ráno.

Jaké kulturní akce chystáte na léto?

Začínáme od 14. června představením Můžem i s mužem 2. Je to úspěšné představení, v němž čtyři dámy vypráví svůj životní příběh o stárnutí a životě s muži i bez nich. Je to velmi vtipné. Pak nás čekají dva koncerty 4 Tenorů, které už jsou zcela vyprodané. A samozřejmě nebude chybět muzikál Noc na Karlštejně, který hrajeme už devátou sezonu. Když jsme ho s panem producentem Janisem Sidovským vymýšleli, tak nás vůbec nenapadlo, že by jeho historie mohla být takhle dlouhá. Odborná kritika ho označila ze perlu letních scén, což nás velmi těší.

Navíc se nestalo (až na jedinou výjimku), že bychom ho museli rušit kvůli počasí, což musím zaklepat. A kde jinde chcete vidět Noc na Karlštejně? Od loňska už s představením nejezdíme po republice, což jsme dělali právě kvůli probíhající rekonstrukci hradu, takže už je možné ho vidět opět pouze na nádvoří Karlštejna. Všechny termíny jsou na našem webu a zatím nejsou vyprodané.

A co nějaké prohlídky pro děti?

V létě máme každou středu večerní prohlídky od osmi, od půl deváté a od devíti. Některé jsou zaměřené na pověsti a legendy, kam nejčastěji chodí rodiny s dětmi. Jedná se o Večerní putování hradem s překvapením. Probíhají tam i dvě malé herecky obsazené scénky. A nebudou chybět ani noční scénické prohlídky 9. a 10. srpna, které jsou rovněž velmi oblíbené.

Také jsme se vrátili k velmi úspěšnému tématu - Karlštejnské zločiny v průběhu staletí, kdy se snažíme ukázat v hraných scénkách, co se na hradě v průběhu staletí přihodilo nebo přihodit mohlo. Bohužel letos nebudeme zapojeni do Hradozámecké noci, kterou každoročně pořádá Národní památkový ústav.

V tomto termínu už máme naplánovaný muzikál Noc na Karlštejně. V září nás pak čeká tradiční Karlštejnské vinobraní. Letošní novinkou je také obnovený stánek kováře s ukázkou kovářského řemesla mezi I. a II. bránou. Děti si tak mohou pod dohledem úžasného kováře vyzkoušet kovářskou práci. Mám radost, když se u něj tvoří fronty.

A uvedete i nějakou kulturní novinku?

Ano, speciální přednášku Noc na Karlštejně očima středověkého badatele - 11. a 18. července a 30. srpna zde bude kolega PhDr. Filip Kasl z Národního památkového ústavu přednášet o slavném filmu Noc na Karlštejně očima historika. Lidem ukáže, jaké scény se ve skutečnosti stát nemohly a jak to na hradě za Karla IV. skutečně chodilo.

Kastelán Lukáš Kunst: Nově upozorníme na nepřesnosti ve filmu Noc na Karlštejně | Video: Jana Hájíčková