/FOTO, VIDEO/ Řekne-li se Beroun, každý si nejspíš představí medvědy a hrnčířské trhy. Jejich zakladatel keramik Vladimír Izbický za ně obdržel cenu města, protože je každoročně navštíví tisíce lidí.

Berounské Jarní hrnčířské a řemeslné trhy se uskuteční podvaadvacáté už tento víkend 11. - 12. května na Husově náměstí. A jelikož se tam všichni nevejdou, druhé kolo proběhne 8. - 9. června tamtéž.

Ve znamení vrbového proutí

V sobotu se konají od 8 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin. Oba dva termíny budouve znamení vrbového proutí, pedigu a ratanu. "V Čechách a na Moravě se pletlo, co svět světem stojí. Nejstarší archeologicky doložené doklady košíkářství pocházejí z pravěku. Košíkářské výrobky se zhotovují splétáním pružných prutů, tedy čerstvých, mladých větví určitých listnatých stromů. Na hrubé koše se používalo surové neloupané proutí, na jemnější práci bylo loupáno nebo štípáno. Aby se proutky dobře ohýbaly, musely se vařit," vysvětluje zakladatel trhů Vladimír Izbický.

V Berouně se tak o víkendu představí i pletaři a nabídnou drobné dekorace od košíků, po klepáče na koberec, ratanový nábytek, houpací křesla a zahradní plastiky. "A samozřejmě své košíkářské výrobky a proutěné zboží opět představí samotní autoři, umělečtí košíkáři, pletaři. Je možné si s nimi osobně i domluvit větší, náročnější zakázku jako výplety dvířek na kuchyňské lince, rámy, specifický lustr, nebo pelíšek pro mazlíčka," upozorňuje Izbický. Na trzích nabídnou své zboží mistři v oboru, za všechny jmenujme Zuzanu Tilajcsikovou, Leoše Křížka nebo Hanu a Martina Mádlovi. Další zajímavou autorkou je Andrea Holzknechtová, která vyrábí designové proutěné kabelky.

"Závěrem sobotního dne všechny srdečně zveme na vernisáž výstavy MKC Beroun v Muzeu berounské keramiky: Holakovská Helena, Hájek Vlastimil – proutí & kov. Helena Holakovská patří mezi nejvyhledávanější košíkáře. Francouzští producenti ji pro natáčení věhlasného filmu Indiana Jones oslovili se zakázkou vyrobit jihoafrické štíty. Další z filmů, kam dodala své zboží, byl Tristan a Isolda a také krásná pohádka Královský slib, kde se v dobové kuchyni používaly její ošatky a koše na dříví," prozrazuje Izbický.

Jarní řemeslné a hrnčířské trhy 2023:

Svůj um ukáže v Berouně na 200 řemeslníků jak z domova, tak ze zahraničí. Skláři představí současné, umělecké i historické sklo, vitráže, kováři a dráteníci smaltované nádobí našich babiček, řezbáři kuchyňská prkénka, stoličky, nábytek, brašnáři ručně vyrobené kabelky, tašky, zdobené opasky. Nebudou chybět textilní techniky jako pachwork, autorské tašky z voskovaného plátna, tkaní, linorytové tisky na lokálně šité lněné povlaky, polštáře, látkové ubrusy, utěrky, dekorace, přírodně barvená ručně předená vlna na pletení, ruční i strojové výšivky, háčkování, drhání - macramé. Ruční výroba mýdel a přírodní kosmetiky. Výrobky z paroží, kostí, cínové figurky, ruční zpracování kamene - šperky, bytové doplňky. Svíčky, včelí produkty, medovina. Doslova řemeslný ráj. Nejvíce zastoupená bude ale, jako vždy, keramika a porcelán. Vždy ručně vyráběná, zahradní, užitá i dekorativní. Hrníčky se srdíčkem, tradiční kameninové hrnce, květináče, mísy a sádláky našich babiček. Vázy, sochy, plastiky, dekorační ozdoby.

V průběhu trhů mezi stánky a ve vinařském koutku vystoupí několik hudebních souborů. "V sobotu trhy zahájíme vystoupením berounského Marching Bandu, poté notu tradičně převezme Muzika Špalíček Praha a taneční soubor Matenik. Ve vinařském koutku uslyšíte hudební seskupení skvělých muzikantů, kteří zahrají šlágry a evergreeny od Nohavici, Radůzy, Koubka, či Čechomoru. Zazní ale i hudba francouzská, židovský klezmer, moravské a české lidovky a staropražské hašlerovky. V neděli zahraje kapela Arnošta Hanfa, Pár mu jich band," láká Izbický.

Na Náměstí Joachima Barranda zve MKC Beroun také na sobotní festival folklorních souborů s názvem Berounský koláč, kde zazní kromě jiných dudácká muzika z Domažlic. Nebudou chybět stánky s občerstvením. Před restaurací U Aleny tradičně připraví grilované selátko a klobásky. Přímo na trzích se ale návštěvníci mohou těšit na staročeskou kuchyni, grill rooster hot dog, vynikající grilované ryby, domácí bramboráky, hranolky s trhaným masem, burgery a wrapy, domácí slovenské sýry, delikatesy. Připravena je i hrnčířská tombola, jejíž výtěžek půjde ve prospěch dobročinné sbírky berounské katolické farnosti. Výherní lsoy budou prodávat místní skauti za dvacet korun.