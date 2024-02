Fotbalový ples

Kdy: sobota 17. února od 19.30

Kde: Společenský dům v Zadní Třebani

Za kolik: 300 korun

TJ Ostrovan Zadní Třebaň zve všechny fanoušky na Fotbalový ples ve Společenském domě v Zadní Třebani. Celý večer bude hrát kapela Next Band. Návštěvníci se dočkají i vyhlášení nejlepšího hráče uplynulé podzimní části. Ostrovan si pro účastníky přichystal i bohatou tombolu. Vstupenky v předprodeji jsou k dispozici na tel. 731 801 153, 702 131 607 nebo v soukromé zprávě na fb.

Kdy: neděle 18. února od 15.00 Kde: Beroun, kulturní dům Plzeňka Za kolik: 200 korun, děti do 2 let zdarma

Muzikál Ať žijí strašidla!

Kdy: neděle 18. února od 17.00

Kde: Žebrák, kulturní klub

Za kolik: 140 korun/děti, 180korun/dospělí

Muzikálová pohádka na námět filmu Ať žijí duchové. Na návštěvníky čeká muzikál plný chrabrých dětí, tvrdohlavých dospělých a přátelských duchů. Představení je vhodné pro děti od tří let.

Hasičský bál

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: Tmaň, Kulturní dům

Za kolik: 120 korun

Sbor dobrovolných hasičů Tmaň zve na tradiční v pořadí již 108. Hasičský bál do Kulturního domu ve Tmani. K tanci a poslechu zahraje Melody MIX. Možnost donést dary do tomboly a předprodej vstupenek bude v předsálí Kulturního domu v sobotu 17. února od 10 do 12 hodin.