Proč přijít: Čtvrtý ročník hostímského plesu se blíží a tentokrát v retro stylu (což je celkem nekonkrétní označení, o to veselejší to bude).Těšit se můžete na hudbu, občerstvení, tombolu a hlavně atmosféru vesnické veselky. Kapacita plesu je omezená, zájemci si musí rezervovat vtup na čísle‪ 734 898 688

Jarní workshop

Kdy: sobota 16. března od 13.00 do 18.00

Kde: Hostinec U Zeleného stromu, Olešná u Hořovic

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Těšit se můžete na tradiční rukodělné dílny a prodejní stánky s jarní velikonoční tématikou.

Podívejte se: V Domově Na Výsluní v Hořovicích oslavili Mezinárodní den žen:

Hasičský bál

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Hotel Praha, Nižbor

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice srdečně zve na svůj tradiční hasičský bál. K tanci zahraje kapela TOX a na návštěvníky čeká také bohatá tombola.

Rybářský ples

Kdy: sobota 16. března od 20.00 hodin

Kde: Týnec nad Sázavou, společenské centrum

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Přijďte se zatančit na rybářský ples, na kterém k tanci a poslechu zahraje kapela Horváth band. Čeká na vás i bohatá tombola.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 16. března od 9.00

Kde: Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Velikonoční tržiště se stánky, vystoupí folklórní soubor Horačky, dětský sbor Dalovické sluníčko a žáci místní umělecké školy, minizoo, flašinetář, obří vejce se slepicí.

Vynášení Morany z Kladna

Kdy: v neděli 17. března od 14.00

Kde: sraz na náměstí Starosty Pavla v Kladně

Proč přijít: Nastrojíme Moranu, můžete si s sebou vzít pentličku na její ozdobení. Vydáme na muzejní zahradu, kde Moranu spálíme. Čeká na vás i možnost vyrábění létečka (ozdobené větvičky). Občerstvení zajištěno na zahradě muzea. O hudební doprovod se postará Michal Turek a žáci ze souboru Hříbátka Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč.

Noční bojovka v Kolíně

Kdy: sobota 16. března od 19.15 hodin

Kde: Kolín, lesopark Borky, na konci ulice Brankovická (za tenisovými kurty)

Za kolik: od 380 korun v předprodeji do 440 korun na místě

Proč přijít: Seberte odvahu a zažijte adrenalin v hlubinách lesa. Čeká na vás setkání s temnými silami, únik ze spárů hororových legend, tanec s šíleným klaunem a mnoho dalšího.

Chalupář oživil místní hospodu a připomíná hornický původ obce:

Rock Sympho Show

Kdy: pátek 15. března od 19.00 do 22.00 hodin

Kde: Kutná Hora, Tylovo divadlo

Za kolik: od 790 do 1390 korun

Proč přijít: Zaposlouchejte se do legendárních rockových hitů 20. a 21. století v originální interpretaci inovativního crossoverového orchestru Prime Orchestra. Světelná show a speciální efekty přivádějí diváky do varu, když se hrají oblíbené skladby kapel The Prodigy, Nirvana, The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Mr. Big, Kiss, Queen, AC/DC, Metallica, Coldplay či Evanescence.