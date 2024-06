BEROUNSKO

Summer Fest Beroun

Kdy: sobota 29. června od 16 hodin

Kde: autokemp Na Hrázi, Beroun

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Čtvrtý ročník Summer Festu Beroun láká na pořádnou akci. Vystoupí legendární E!E, Kurta Cobaina vám připomene pražská NIRVANA revival, v podání talentovaných STRING LADIES uslyšíte klasiku v rockovém hávu, PURPLE MANIA Vám zahraje nejen to nejlepší od Deep Purple a o skvělou atmosféru se postarají FIVE O’CLOCK TEA. A nebude chybět ani program pro děti.

Summer Rock Fest Beroun: Vitaciti řádně rozburáceli berounský kemp | Video: Radek R. Kaša

Já padouch 4 Kdy: sobota 29. června od 19 hodin

Kde: Městské kino Beroun

Za kolik: 160 korun Proč přijít: Naváhejte a vemte své děti na pokračování úspěšného animovaného filmu Já padouch. Čas se nedá zastavit a platí to i pro padoucha Grua, který lehce „zfotrovatěl“ a místo geniálních zlodušských plánů vymýšlí, jak se vetřít do přízně svého malinkého synka, Grua juniora. Ten má totiž výrazně raději maminku Lucy a tátu permanentně vytáčí.

Koncert kapel Epydemye & Korrontzi

Kdy: neděle 30. června od 20 hodin

Kde: hrad Točník

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Kapely EPYDEMYE a KORONTZI slibují pozitivní a energetickou show. Jihočeská folková a folkrocková skupina Epydemye si posluchače napříč generacemi získává svou živelnou koncertní energií a písněmi, které otevírají zajímavá témata. Je považována za jednu z nejosobitějších kapel na současné folkové/písničkářské scéně. Navíc je kapela držitelem ceny Anděl. Druhá vystupující kapela s názvem Korrontzi je špičková světová skupina z Baskicka. Kromě Evropy koncertovali několikrát např. v USA, Kanadě, Argentině… a také třeba v Malajsii, Rio de Janeiru, na Reunionu, Kapverdách, koncem loňského roku byli na turné v Indii, letos například v Estonsku.S novými alby se pravidelně umísťují v top ten světového žebříčku worldmusic.

BENEŠOVSKO

Vítání léta v Poříčí Kdy: sobota 29. června od 11 hodin

Kde: Poříčí nad Sázavou, Nábřeží - dětské hřiště u obecního úřadu

Za kolik: zdarma Proč přijít: Skákací hrady, henna, malování na obličej, dětský turnaj v "Člověče, nezlob se". Divadélko Šneček: Pohádky Bajaja a Kovář, MikešCatering: Kuba praží kávu, Original langoš king, Makronky ze Sedmikráskova, Bistro U Kačenky

Krausberry v Benešově

Kdy: sobota 29. června od 19.30 hodin

Kde: Přírodní koupaliště na Sladovce, U Koupadel, Benešov

Za kolik: 350 Kč v předprodeji, 450 Kč od středy 26. června

Proč přijít: Krausberry je česká blues-rocková a hard rocková kapela, kterou v roce 1984 založil zpěvák Martin Kraus po odchodu od Bluesberry. Po krátkém rozpadu mezi lety 1991 a 1996 se kapela znovu dala dohromady a vydala několik úspěšných alb, včetně „Šiksa a gádžo“ odkazujícího na tehdejší rasové problémy. Známé skladby: Vlakem na Kolín, Kořenová zelenina, Horoskop, Ptáci, Starý časy.

BOLESLAVSKO

Fichtl mazec 24 hodin Kdy: pátek 28. - sobota 29. června od 16:30

Kde: Dolní Bousov

Vstupné: 150 korun, děti zdarma Proč přijít: Závod takzvaných fichtlů, který trvá 24 hodin, si nemůže nechat ujít žádný fanoušek motorek. Pořadatelé slibují nevšední zážitek při sledování nejtěžšího závodu fichtlů na světě.

KLADENSKO

Jízda do vrchu Knovíz - Olšany

Kdy: sobota 29. června od 8 hodin

Kde: Knovíz

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: První závod do vrchu Knovíz - Olšany se uskutečnil v roce 1924, startovalo tehdy 13 strojů. Knovízský závod našel takovou odezvu u závodníků, diváků i pořadatelů, že byl v roce 1925 pořádán jako závod národní. Těchto závodů se mimo jiné zúčastnili závodníci jako např. Čeněk Junek, Eliška Junková, hrabě Lobkowicz, nebo hrabě Kolovrat. Každoročně veteránskou jízdu do vrchu přijde podpořit 500 až 1000 diváků. Akce trvá celý den, dopoledne probíhá výstava veteránů, odpoledne už samotná jízda do vrchu.

Vítězové z Berouna vyhráli hospodský kvíz ve Středočeském kraji

Z Hospodského kvízu, který se konal minulý týden ve středu v berounském baru Pěkná Brynda. | Video: Deník/Jana Hájíčková

KOLÍNSKO

Svatojánská noc ve skanzenu Kdy: pátek 28. června od 19:00 - 28.6.2024 23:59

Kde: Muzeum lidových staveb, Kouřim Proč přijít: Skanzen v Kouřimi zažije Svatojánskou noc. Muzeum zve na program plný magické atmosféry, záře svatojánského ohně, písní a tance. „K tomu pochopitelně i nezaměnitelná romantická atmosféra nočního skanzenu. Navíc zjistíte, jak svatojánskou noc prožívali naši předkové, proč se na ni těšily děti a jaké byliny nesměly chybět ve věnci, který ten večer dívky vily,“ píše muzeum v pozvánce.

Letňák na tvrzi

Kdy: pátek 28. června od 18:00

Kde: Tvrz, Nebovidy

Proč přijít: Nebovidská tvrz nabídne během léta tři večery promítání pod širým nebem. První se odehraje již tento pátek. Tvrz otevírá brány v 18 hodin. Od 19 hodin je na programu promítání pohádky pro děti Kočka a Pes: Šílené dobrodružství. V 21 hodin pak přijde na řadu promítání filmu pro dospělé publikum. Návštěvníci se mohou těšit na komedii Matka v trapu. Připraven je také doprovodný program. „Děti si mohou zahrát na čarostřelce s kuší, projít labyrintem, kulí srazit rytíře nebo vyzkoušet jinou z tvrzových her. Svou odvahu mohou prověřit v tajemném Pohádkovém sklepení. Zvonění kovářského kladiva o kovadlinu lze na tvrzi nejen zaslechnout, ale také si jej potěžkat a prověřit svou sílu. Vůni včelího vosku a trpělivost svíčkařky lze zažít ve svíčkárně,“ píše se na webu tvrze s tím, že v krčmě budou připraveny tvrzové palačinky a bramboráky, točené pivko či klobása. Akce se koná za každého počasí. V případě deště se promítání přesune do vnitřních prostor tvrze.

KUTNOHORSKO

Prohlídky zámku Kačina s duchem Rudym Kdy: neděle 30. června od 10,45 do 11,45 hodin

Kde: Svatý Mikuláš, zámek Kačina

Za kolik: základní 180 korun, studenti a senioři 150 korun, děti od 2 let a držitelé ZTP 100 korun Proč přijít: Nechte se vtáhnout do prohlídky zámku Kačina, kterou vás provede chotkovský duch Rudy.

MĚLNICKO

Oživlé náměstí na prahu Kokořínska

Kdy: sobota 29!. června od 10.00

Kde: Mšeno, náměstí Míru

Proč přijít: Oživlé náměstí, tradiční akce na mšenském náměstí se stánky, dětským kolotočem, vernisáží děl Jarky Drechslerové Česká krajina v obrazech, ukázkami kickboxu a koncerty. Představí se muzikanti z místní základní umělecké školy a kapely No Stress a OffBeat Orchestra, hrát bude také DJ Paja.