Kdy: sobota 22. června od 10 hodin

Kde: autokemp Na Hrázi, Beroun

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přijďte si v rámci jedinečné akce vyzkoušet několik sportů na jedno místo. V rámci programu budou kromě sportovních stánků také k dispozici stánky s občerstvením. Přímo z TJ Lokomotivy Beroun se můžete těšit na ochutnávku z: atletiky, cyklistiky, horolezectví, kainoistiky a paddleboardingu, plavání, tenisu, veslování a rugby.

HudliceFest 2024

Kdy: sobota 22. června od 13 hodin

Kde: sportovní areál v Hudlicích

Za kolik: 500, děti do 12 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma a držitelé průkazu ZTP/P + doprovod mají také vstup zdarma

Proč přijít: V Hudlicích se koná pátý ročník jednodenního hudebního charitativního festivalu. Vystoupí tam například The Beatles Revival, Wohnout, Totální nasazení, Wotazník a další. Nebude chybět ani zábavný program pro děti jako malování na obličej, skákací nafukovací hrad a dovednostní hry.