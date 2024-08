"Letošní sezonu hodnotíme příznivě, zatím jsme neřešili žádnou mimořádnou událost, pouze běžné věci jako drobná zranění nebo ztráty a nálezy," řekl plavčík Kindl.

Berounské koupaliště ve čtvrtek 1. srpna 2024. | Video: Deník/Michal Bílek

Stálým problémem letních koupališť jsou bouřky, na které však jsou v Berouně plavčíci připraveni. "Všichni musí hned z vody a koupaliště se zavře. Je to rutinní postup, na který jsou plavčíci cvičeni," dodal.

Pokud jde o bezpečnostní pravidla, berounští plavčíci dohlížejí také na speciální dětské atrakce, zakázáno je nebezpečné skákání nebo běhání po bazénu. Pravidlům podléhá i koupací úbor.

"Návštěvnice musí mít horní díl plavek. Pokud by dáma šla do bazénu bez něj, poslali bychom doobléknout. Pokud by šlo pouze o opalování, byli bychom pravděpodobně tolerantní, ale též by záleželo na situaci. Dovedu si představit, že bychom ji upozornili, pokud by to obtěžovalo jiné návštěvníky a stěžovali si. Toto jsme však ještě řešit nemuseli" uzavřel s úsměvem Marek Kindl.

Koupaliště je otevřeno za příznivého počasí od 10 do 20 hodin.