„Celý zvukový systém přechází na Dolby Surround, což pro diváka znamená mnohem čistší a srozumitelnější zvuk. Starý systém byl zastřený. Od loňska už byly nové bedny pod plátnem, letos k nimi přibylo osm nových efektových reproduktorů,“ vysvětlil manažer provozu kina Jan Beznoska.

Lidé v okolních domech nemusí mít strach, zvuková hladina zůstane stejná jako doposud. Jedná se o investiční projekt města, o druhou etapu rekonstrukce letního kina.

„Začala vloni, kdy se opravovaly betonové stupínky, na kterých stojí lavičky. Kompletně se vyměnila elektroinstalace, opravil se bufet, přibyl počet dámských toalet a nové je i veřejné osvětlení,“ upozornil Beznoska. Podle něho každá etapa vyšla na půl milionu korun. Příští rok by měla přijít na řadu projekční plocha, což bude závěrečná etapa.

Letní kino Beroun zahájí letošní sezónu 20. června koncertem zpěváka Dana Bárty. „Kapacita je 930 míst k sezení, ale vyprodáno ještě není. Na koncerty se nabízí i lístky ke stání pro zhruba sto osob. Ale s koncerty to nechceme moc přehánět, protože balení techniky trvá někdy do tří do rána, což ruší lidi v okolních domech,“ poukázal Beznoska.

Filmy se pak začnou promítat od 21. června, prvním bude snímek Imaginární přátelé. „Rád bych vypíchl, že zde proběhne předpremiéra filmu Já, padouch 4. A bude i v městském kině. Distributor totiž dovolil předpremiéru jen v jednom kině a jelikož máme ve městě dvě, tak bude dvakrát,“ pochlubil se Beznoska.

Vstupné zůstává stejné jako vloni. „Záleží na snímku. Cena za lístek se pohybuje od 130 do 160 korun. V městském kině jsou ceny stejné,“ dodal Beznoska. Pouze podle něj zdraží bufet o míru inflace.

Letní kino Beroun zahájí sezónu koncertem Dana Bárty. Přípravy finišují | Video: Deník/Jana Hájíčková

V areálu letního kina teď finišují poslední přípravy. Seká se tráva a odváží se staré reprobedny a starý drátěný plot. „Ještě nás musí navštívit technik, aby zaměřil a zaostřil obraz. Musí sedět na plátno,“ sdělil Beznoska.

Promítat se bude každý den do konce srpna. V září záleží na počasí, ale maximálně to bude prvních čtrnáct dní v září. Pak bude areál uzavřen, pokud si ho někdo nepronajme. Například před pandemií covidu se ho pronajala herečka Iva Pazderková, která zde uspořádala akci Zimní Letňák a na Vánoce se zde promítala pohádka.